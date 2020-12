Wustrow

Wenn der Etat des Ostseebades unterm Strich nicht ganz ausgeglichen werden konnte, fand der Entwurf dennoch eine Mehrheit bei den Gemeindevertretern. Grund für das Minus war das Ende der Auseinandersetzung Wustrows mit der Nachbarkommune Ahrenshoop um deren Beteiligung an den Gewinnen aus den sogenannten Gemeinschaftsländereien. Für Bürgermeister Daniel Schimmelpfrennig ( CDU) ist klar: Ab dem kommenden Jahr werde Wustrow keinen Verlust mehr machen.

Größter Investitionsposten ist neben dem Wohnungsbau der Straßenbau. Eck-Permien-Straße, Friedhofsweg oder eine bessere Anbindung der Klinik in Richtung Strand. Ursprünglich waren für die Maßnahmen rund 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Nur gut ein Drittel der einst geplanten Investitionssumme blieben am Ende übrig, wie Daniel Schimmelpfennig sagte.

Kredit für Wohnungsbau

Für die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern auf dem Gelände der einstigen Kindertagesstätte in der Osterstraße – gerechnet wird mit Baukosten in Höhe von 1,83 Millionen Euro – wird die Kommune einen Kredit aufnehmen. Gebaut werden zwei identische Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Wohnungen.

Aufgeschottert wird der Fußweg in Verlängerung der Parkstraße zum Strand. Die Maßnahme ist Teil des Projekts Strandpromenade. Die Kommune will von der Seebrücke bis zur Einmündung dieses von der einstigen Seefahrtschule kommenden Weges eine Promenade auf dem Deich bauen. Dem Bürgermeister zufolge ist es das größte touristische Infrastrukturprojekt im kommenden Jahr. Die Projektsteuerung für das Vorhaben ist vergeben, das Geld in Höhe von 15 000 Euro für die Sanierung der Zuwegung von der einstigen Seefahrtschule im Etat fürs nächste Jahr eingeplant.

Reparatur von Gehwegen

Weitere 40 000 Euro will Wustrow im kommenden Jahr in die Reparatur von innerörtlichen Gehwegen sowie für die Erneuerung von Schildern und Piktogrammen ausgeben. In den Austausch der vielerorts noch anzutreffenden Straßenlaternen mit einem Betonmast will das Ostseebad 25 000 Euro investieren. 15 000 Euro stehen für eine Überdachung des Außenspielplatzes an der Kindertagesstätte zur Verfügung.

Mit dem Bau eines kleinen Gebäudes an der Nordseite des Sportplatzes will das Ostseebad einen Jugendclub beziehungsweise Sportlertreff schaffen. „Uns ist wichtig, etwas für die Jugend zu tun“, sagte der Bürgermeister. Dafür muss das bestehende Wellblechhäuschen, das als Lagerstätte genutzt wird, weichen. Bei der Nutzung der künftigen Räumlichkeiten werde die Gemeinde allerdings ein Wörtchen mitreden, so der Bürgermeister.

Nachholbedarf bei Baumpflege

Mit knapp 70 000 Euro plant das Ostseebad einen größeren Posten für die Pflege von Bäumen und Wald im Bereich des Norderfeldes ein. Begleitet werden die Maßnahmen vom Forstamt Billenhagen. Um die Baumpflege sei sich in den zurückliegenden Jahren nicht ausreichend gekümmert worden, so Daniel Schimmelpfennig.

Erfolgen soll im nächsten Jahr auch die Sanierung der Tennisplätze. Dafür wurden 40 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Sanierung der Tennisplätze der Abteilung Tennis des TSV Wustrow steht dem Bürgermeister zufolge seit Jahren auf der Agenda. Genutzt werden die Plätze nahe des Seebrückenvorplatzes vorwiegend von Gästen.

Aktionsplan gegen Lärm

Wo ist die Lärmbelastung in dem Ort am größten? Wo werden möglicherweise Grenzwerte überschritten? Das will das Ostseebad mit einem Lärmaktionsplan herausfinden. Daniel Schimmelpfenning denkt bereits über eine Verlegung der Bushaltestelle an der Apotheke nach. Weiteres Werkzeug der Kommune sei die Ausweisung weiterer Straßen und Wege als Tempo-30-Zone. Weitere Bereiche des Ostseebades könnten mit einem Tempolimit belegt werden.

Timo Richter