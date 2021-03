Wustrow

Die Nase voll haben etliche Wustrower mit Krach und Gestank entlang der Ortsdurchfahrt. Nun soll in dem Ostseebad ein Lärmaktionsplan erstellt werden. Vorbild sind die Aktionen, die am Ende zu einer Tempo-30-Zone für die Straße Am See in Ribnitz-Damgarten führten.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung des Ostseebades haben während ihrer jüngsten Zusammenkunft einstimmig für die Erstellung eines freiwilligen Lärmaktionsplans gestimmt. Mit dem Plan, sollte er in der Kommune beschlossen werden, könnte die Gemeinde den Kreis „zwingen“, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Wustrow zu ergreifen. Bislang scheiterten solche Ansinnen regelmäßig mit dem Verweis, die Verkehrsbelastung in dem Ort sei doch gar nicht so groß.

Hohe Lärmpegel entlang der Ortsdurchfahrt

Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) sieht das ganz anders. Gerade entlang der Ortsdurchfahrt werden hohe Pegel gemessen, die Anwohnern und Gästen zurecht aufs Gemüt drücken. Der Lärmaktionsplan soll Linderung bringen. Und weil der Bürgermeister des Ostseebades nicht allein die Ortsdurchfahrt betrachtet wissen will, wurde der Lärmaktionsplan für den gesamten Ort beschlossen.

Fast schon neidisch blickt der Wustrower Bürgermeister in Richtung Ahrenshoop. Ein großer Teil der kilometerlangen Ortsdurchfahrt ist tempobeschränkt. Das, so die Folgerung Daniel Schimmelpfennigs, müsse doch auch für Wustrow möglich sein. Auch wenn für Ahrenshoop möglicherweise ganz andere Bedingungen gegolten hätten. Und auch die Straße Am See in Ribnitz-Damgarten ist seit geraumer Zeit nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit befahrbar.

Karte zeigt Lärmbelastung

Schon nach ersten Gesprächen, wie die Verkehrsberuhigung Wirklichkeit werden kann, ist klar: ein Lärmaktionsplan muss her. Schon im vergangenen Jahr hat den Wustrower Bürgermeister das Thema umgetrieben. Von der Internetseite des Landkreises hat sich Daniel Schimmelpfennig eine Lärmkarte für die Ortsdurchfahrt heruntergeladen. Die Karte zeigt eine enorme Lärmbelastung direkt im Verlauf der L 21 quer durch den Ort.

Wie die Belastung der Menschen in dem Ostseebad durch Motoren- und Rollgeräusche sowie Abgase gemindert werden kann, soll der Lärmaktionsplan ergeben. Die Erstellung ist freiwillig, aber laut Daniel Schimmelpfennig Voraussetzung, damit der Landkreis vor Ort gewünschte Maßnahmen auch durchsetzt. Vor allem nach Gesprächen in Ribnitz-Damgarten hat der Wustrower Bürgermeister eine Strategie entwickelt, wie das ehrgeizige Unterfangen gelingen kann.

Gemeindevertreter einhellig für Lärmaktionsplan

Die Gemeindevertreter hat der Bürgermeister jedenfalls überzeugt, sie stimmten einhellig für den Plan. Daniel Schimmelpfennig hofft, dass der Lärmaktionsplan in sechs Monaten erstellt ist. Nach einem Beschluss der Gemeindevertreter steht dann die Bestätigung durch die Kreisverwaltung an. Sollten die Formalien eingehalten worden sein, werde das laut Daniel Schimmelpfennig kein Problem sein. Mit der Bestätigung durch die Kreisverwaltung habe die Kommune dann ein Druckmittel in der Hand, bestimmte Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zu beschleunigen.

Die Karte zeigt die Lärmbelastung Wustrows durch den Verkehr auf der L21. Quelle: Repro OZ

Denn zuweilen läuft es dem Wustrower Bürgermeister einfach zu langsam. So sollte der Parkplatz schräg gegenüber des Ostseehotels Wustrow entwidmet werden. An einer Zufahrt zum Fischländer Weg wurden eigens neue Parkplätze geschaffen. Zudem wird in der Gemeindevertretung über die Ausweisung weiterer Parkflächen auf einer Fläche am Windrad nachgedacht. Der Kreisverwaltung gelinge es jedoch nicht, die Ausschilderung des aufgegebenen Parkplatzes zeitnah abzuschrauben.

Verschiedene Vorstellungen

Was kann sich Daniel Schimmelpfennig vorstellen, um im Verlauf der Ortsdurchfahrt eine echte Lärmminderung zu erreichen? Vor allem strebt er ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde für den Autoverkehr an. Er will den Durchgangsverkehr nicht komplett ausbremsen, aber in Wustrow selbst würden verschiedene Zebrastreifen den Bewohnern und Gästen das Überqueren der gerade während der Saison viel befahrenen Straße erleichtern. Zudem könnten in Wustrow einige Straßen zu verkehrsberuhigten Zonen, sogenannte Spielstraßen, umgewidmet werden.

Von Timo Richter