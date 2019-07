Wustrow

Auf einmal wurde es ganz still in Reihen der Wustrower Gemeindeverteter und in den vollbesetzten Zuschauerreihen: Daniel Schossow (Wählergemeinschaft Schlossow-Levien-Dabels SLD) verkündet am Donnerstagabend seinen Rücktritt. Gerade erst hat er ein Schreiben Peter Dabels (SLD) vorgetragen, in dem der mitteilt, sein Mandat als Gemeindevertreter niederzulegen. Damit nicht genug. Rechtsanwalt Peter-Michael Diestel, der das Ostseebad in der Auseinandersetzung mit Ahrenshoop um eine Beteiligung an den Einnahmen aus den Gemeinschaftsländereien vertritt, legt ebenfalls mit sofortiger Wirkung sämtliche erteilten anwaltlichen Aufgaben und Mandate nieder.

Daniel Schossow sieht in seinem Rücktritt keine andere Möglichkeit, „wenn man das Gefühl hat, dass vieles, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, innerhalb weniger Wochen zerstört wird“. Er übergibt die Amtsgeschäfte an den ersten Stellvertreter Daniel Schimmelpfennig ( CDU). Wie zuvor Peter Dabels packt er seine Unterlagen zusammen, übergibt die Schlüssel von Kurverwaltung und Feuerwehr an den Kurdirektor Dirk Pasche und tritt von der kommunalpolitischen Bühne des Ostseebades auf dem Fischland ab.

Timo Richter