Wustrow

Der Entwurf des Bebauungsplans für ein neues Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow auf einer Wiese gegenüber des Discounters am Ortsausgang nach Ahrenshoop liegt wieder aus. Dass dort in absehbarer Zeit ein neues Domizil für die aktiven Mitglieder der Feuerwehr stehen wird, scheint allerdings unwahrscheinlich.

Der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) hatte in der jüngsten Zusammenkunft der Wustrower Gemeindevertreter über die aktuelle Lage berichtet. Derzeit befindet sich der Brandschutzbedarfsplan in der finalen Entwurfsphase. Erst im vergangenen Monat wurden die Schutzziele konkretisiert. In der Folge soll es auch ein Treffen unter Beteiligung von Feuerwehrvertretern der amtsangehörigen Kommunen geben, um Synergieeffekte zu erkennen und über die Ausstattung der anderen Wehren zu sprechen.

Folgerungen aus Brandschutzbedarfsplan

Im kommenden Jahr rechnet Daniel Schimmelpfennig mit einer Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplans. Und allein der sei Basis für das weitere Agieren. „Erst dann schauen wir uns einen Neubau an.“ Denn nur aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben sich Folgerungen für die Ausstattung der Feuerwehr, ob etwa ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden muss.

Den Standort auf zwei kommunalen Flurstücken am Ortsausgang bezeichnete der Bürgermeister als „eher problematisch“, befinde sich das Areal doch im Außenbereich. Parallel wurde auch ein Gutachten zur Sanierung beziehungsweise eines Neubaus am derzeitigen Standort der Feuerwehr in Auftrag gegeben. Die Antwort der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord stehe allerdings noch aus, sagte der Bürgermeister am Mittwoch auf Nachfrage.

Wehrführer sieht dringenden Handlungsbedarf

Die wahrscheinlichen Ergebnisse hat Wehrführer Andreas Levien längst schon vorweggenommen: Sanierung oder Neubau an der Stelle seien nicht machbar, waren dessen Aussagen in der Vergangenheit. Anhand einer Checkliste hatte er zuletzt dringenden Handlungsbedarf für einen Neubau dokumentiert. Inzwischen sei leider wieder viel Zeit vergangen.

Einen Neubau am bestehenden Standort hält der Wehrführer aus verschiedenen Gründen nicht für realisierbar. Dass die Zufahrt zum Feuerwehrgebäude auch von Bewohnern der Gebäude in direkter Nachbarschaft genutzt würde, sei verboten. Weil sich Parkplätze im Bereich des Gerätehauses befänden, herrsche vor den Toren der Feuerwehr zum Teil reger Verkehr – verursacht auch durch Hobbygärtner, die über die Fläche eine Abkürzung zum Einkaufen nutzten.

Unzureichende Räumlichkeiten im Gerätehaus

Von den viel zu geringen Dimensionen des jetzigen Gebäudes will der Wehrführer gar nicht erst sprechen. Getrennte Sanitäreinrichtungen für Frauen und Männer gebe es nicht, solche Umkleidemöglichkeiten ebenso wenig. „Wir haben 28 aktive Mitglieder, es gibt nicht einmal für jeden einen Haken, an dem die Schutzkleidung aufgehängt werden kann“, sagt Andreas Levien. Umso mehr drückt der Wustrower Wehrführer aufs Tempo.

Der Bürgermeister betont allerdings, dass in den vergangenen zwölf Monaten viel im Zusammenhang mit der Feuerwehr passiert sei. Die Feuerwehr könne auch in den Hochwasserschutz eingebunden werden. So lagern die mobilen Hochwasserschutzwände, die im Ernstfall die Schutzmauer im Bereich des Hafens ergänzen sollen, auf dem Gelände des Bauhofes. Zwar sei die Kommune für den Einbau zuständig, könne die Aufgabe aber auch an Dritte vergeben, in diesem Fall an die Feuerwehr. Zudem könne der Landwirtschaftsbetrieb mit seiner Technik unterstützen. Daniel Schimmelpfennig regte in diesem Zusammenhang eine Übung an.

Spekulation über Zusammenlegung

Zur Standortfrage: „Wir schauen auch jetzt noch nach Alternativen“, so der Bürgermeister. Er bedauerte, dass es in der Vergangenheit versäumt worden sei, mögliche innerörtliche Standorte für die Feuerwehr zu sichern – beispielsweise im Bereich der einstigen Seefahrtschule oder das Areal Neue Straße 37.

Zudem bringt der Bürgermeister mit der möglichen Zusammenlegung der Feuerwehren von Ahrenshoop und Wustrow eine weitere Alternative ins Spiel. Schon jetzt arbeiten die Brandschützer beider Kommunen eng zusammen, bilden eine Alarmierungsgemeinschaft. Das bedeutet, beide Wehren werden im Notfall zusammen alarmiert, um am Einsatzort eine ausreichende Zahl von Kräften zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen.

Dank für ehrenamtliches Engagement

Der Wehrführer allerdings hofft auf eine rasche Entscheidung – am liebsten zugunsten eines Neubaus gegenüber des Discounters. Andreas Levien betonte, dass dort ein Gebäude im Stil einer alten Scheune, das sich gut ins Ortsbild einfügen würde, entstehen könne.

Während der Sitzung der Gemeindevertreter dankte Daniel Schimmelpfennig ausdrücklich den Einsatzkräften der Wustrower Feuerwehr, Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger für deren Engagement in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Von Timo Richter