Ottomar Enkings Leben endete abrupt: bei einem Bombenangriff am 13. Februar 1945. Der Wustrower Forscher war für sein Wissen über die Steinzeitkultur bekannt, seine Sammlung enthielt unersetzliche Schätze an Porzellan, Silber und Gläser. Doch diese wurden ebenfalls im Krieg zerstört. Auf dem Fischland erinnert man sich an Enking.