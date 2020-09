Wustrow

Der Bebauungsplan „ Osterfeld“ hat die Wustrower Gemeindevertretung zu einer außerordentlich dringlichen Zusammenkunft gezwungen. Mit dem Aufstellungsbeschluss wurde im Oktober vergangenen Jahres auch eine Veränderungssperre verabschiedet, um die umfangreichen Vorarbeiten für den Bebauungsplan leisten zu können, ohne dass in dieser Zeit größere Bauvorhaben den Charakter des Bereichs von Wustrow östlich der Ortsdurchfahrt ändern.

Die Veränderungssperre hätte damals nicht beschlossen werden dürfen, weil an der Abstimmung drei Mitglieder der Gemeindevertretung nicht hätten mitwirken dürfen. Die Rechtsaufsicht der Kreisverwaltung hatte beabsichtig, den Beschluss zu beanstanden.

Höhere Kurabgabe noch nicht beschlossen

Dem sind die Gemeindevertreter zuvorgekommen. Die Mitglieder des Gremiums hoben den alten Beschluss auf und fassten ihn unter Beachtung der Mitwirkungsverbote neu. Besonderheit: Das erfolgte in einer formal zweiten Sitzung am selben Abend. Denn während der zuerst anberaumten Zusammenkunft war das Gremium nicht beschlussfähig. Schon vorsorglich hatte Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) für diesen Fall gemäß der Kommunalverfassung zu einer neuen Sitzung eingeladen. In dieser konnten dann Aufhebung und neuerlicher Beschluss erfolgen.

Noch nicht unter Dach und Fach ist eine höhere Kurabgabe. Im Zusammenhang mit einer kostenfreien Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs wurde erst einmal über eine möglicherweise erforderliche Anhebung der Kurabgabe von derzeit zwei Euro je Aufenthaltstag auf 2,60 bis 2,80 Euro informiert. Beschlossen wurde darüber aber noch nicht. Daniel Schimmelpfennig geht davon aus, dass eine höhere Kurabgabe frühestens Anfang 2021 wirksam werden könnte.

Von Timo Richter