Wustrower Hotelier hat einen besonders guten Grund zum Feiern

Wustrow

Vor fast genau einem Jahr ist die Zukunft von Hendrik Schinkmann und seiner Familie in Flammen aufgegangen. Ein Feuer hat in der Nacht zum 15. Juni das Hauptgebäude des Ostseehotels Wustrow nahezu komplett zerstört, nur das Erdgeschoss konnte gerettet werden.

Am Donnerstag konnte der Inhaber des Hotels das Richtfest feiern. Gemeinsam mit Vertretern von Dierhagen, Wustrow und Ahrenshoop wurden die letzten Nägel ins Dachgebälk geschlagen – dort, wo vor knapp einem Jahr das Feuer entstand.

Anzeige

Neben Inhaber Hendrik Schinkmann haben der Wustrower Kurdirektor Dirk Pasche, der stellvertretende Wehrführer Dierhagens, Dirk Edlich, und der Ahrenshooper Bürgermeister und Wehrführer Benjamin Heinke (v.l.) die letzten Nägel ins Dachgebälk geschlagen. Quelle: Timo Richter

Weitere OZ+ Artikel

Nicht nur für Hendrik Schinkmann war das Ereignis ein bewegender Moment. Zimmermann Andreas Konow erinnerte an seinen Einsatz als Mitglied der Feuerwehr, bevor er den Richtspruch verlas. Persönliche Betroffenheit war es schließlich, die ihn das Glas am Ende der Zeremonie besonders kräftig ins Innere werfen ließ. „Scherben bringen Glück“, sagte er und wünschte inständig, dass er niemals wieder als Feuerwehrmann im Dienst zum Ostseehotel fahren müsse. Bei der Rettung des Gebäudes mitgeholfen und dann beim Wiederaufbau dabei gewesen zu sein, das erfülle ihn mit einem gewissen Stolz.

Corona-Virus beeinflusst Wiederaufbau

Spätestens zum Jahreswechsel soll das Hotel mit seinen knapp 60 Zimmern neu eröffnet werden. Glücklich wäre Hendrik Schinkmann um jeden Tag früher, an dem er die Türen des Ostseehotels Wustrow für die Gäste öffnen könnte. „Es ist noch so viel zu tun, wir müssen uns in Geduld üben“, sagt der Inhaber der Anlage, während gerade erst die Richtkrone über dem Dachstuhl hängt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Corona-Krise hat den Wiederaufbau des Hauptgebäudes beeinflusst. Erst einmal war es gar nicht so einfach, Unternehmen für die Arbeiten verpflichten zu können. Und dann gab es noch Diskussionen mit der Versicherung, die aufgrund ausbleibender Umsätze wegen der Zwangsschließung von Hotels nicht die Weiterbeschäftigung des Personals finanzieren wollte.

Mit Dachstuhl wächst Optimismus

Am Donnerstag wurde das Richtfest für das Hauptgebäude des Ostseehotels Wustrow gefeiert. Quelle: Timo Richter

„Jeder tägliche Fortschritt ist beruhigend“, sagt Hendrik Schinkmann. „Das Personal steht bereit, die Mitarbeiter sind trotz Kurzarbeit da.“ Auch die Unterkünfte in den Nebengebäuden sind in den vergangenen Monaten aufgemöbelt worden. Schließlich will der Inhaber keinen qualitativen Abfall der Zimmer außerhalb des wiederaufgebauten Hauptgebäudes.

Inzwischen optimistisch blickt auch Justine Schinkmann in die Zukunft. „Der Dachstuhl steht, es sieht wieder aus wie ein Haus“, sagt sie. Die Brandnacht ist nur noch in der Erinnerung wach. Auf dem Hotelareal lässt nichts mehr auf das verheerende Feuer schließen. Kein verkohlter Balken, kein Brandgeruch in der Luft – als der abgebrannte Dachstuhl runter war, sagt Justine Schinkmann, „da war der Blick frei nach vorn“.

Betriebsunterbrechung schlägt zu Buche

Eine konkrete Schadenssumme steht noch nicht fest. Gerechnet wird aktuell mit einem Schaden in einer Höhe zwischen vier und fünf Millionen Euro. Einen beträchtlichen Teil macht die bis zur Wiedereröffnung des Ostseehotels Wustrow einhergehende anderthalbjährige Betriebsunterbrechung. Den reinen Sachschaden beziffert Hendrik Schinkmann derzeit auf deutlich mehr als zwei Millionen Euro. Eine exakte Summe werde es erst zur Wiedereröffnung des Hotels geben können.

Weil das Erdgeschoss gerettet werden konnte, erfolgt rein formell ein Wiederaufbau des Hauptgebäudes. Ein kompletter Neubau wäre nach Einschätzung Hendrik Schinkmanns betriebswirtschaftlich betrachtet möglicherweise etwas günstiger gewesen. In dem Fall aber hätte ein komplett neues Verfahren begonnen werden müssen. Nun konnte auf Basis des Bestandsschutzes gebaut werden. Für einen Neubau hätten Abstandsregelungen zum Deich und zur Ostsee gegriffen.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Von Timo Richter