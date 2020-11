Wustrow/Born

Wie weit darf der Schutz von Wölfen gehen? Der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) hat nach einer Wolfsattacke auf ein Pony in Bottrop die Devise ausgegeben, landwirtschaftliche Nutztiere wenigstens über Nacht einzustallen. Dem widerspricht der Vorsitzende des Bauernverbandes Nordvorpommern, Frank Hartmann, entschieden. Der Wustrower sieht die Kulturlandschaft ebenso in Gefahr wie die Artenvielfalt und fordert von Bund und Land ein Wolfsmanagement. Reaktionen fordert auch der Geschäftsführer des Gut Darß, Marc Fiege.

Die im bevölkerungsreichsten Bundesland aufgemachten Forderungen bezeichnet Marc Fiege als „netten Versuch“, der aber auf die Verhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern im Allgemeinen, für die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst im Besonderen, nicht übertragbar sei. Kontinuierlich werden Tiere des Gut Darß gerissen. Genetische Untersuchungen haben laut Marc Fiege gezeigt, dass immer wieder einmal derselbe Wolf in den Nutztierbeständen aktiv war. Der letzte Riss liege erst wenige Wochen zurück.

Anzeige

Antworten auf grundsätzliche Fragen gefordert

Marc Fiege fordert Antworten auf grundsätzliche Fragen. Bis wann ist es gewünscht beziehungsweise gewollt, dass Schäden in Nutztierbeständen entstehen? Wann muss reguliert werden? Das heißt in diesem Zusammenhang den Abschuss von Wölfen. Frank Hartmann geht sogar noch weiter. In einem Wolfsmanagement müsse festgeschrieben sein, dass notfalls auch ganze Rudel herausgenommen, also geschossen, werden müssten.

Bei den derzeitigen Aktivitäten in der Landesregierung „drängt sich der Verdacht auf, mit der Wolfsproblematik so lange zu spielen, bis dem Wolf ein Kind zum Opfer fällt“. Das wird auf der Halbinsel kaum geschehen, sagt der Bauern-Präsident in der Region. Gerade in den Wäldern auf der Halbinsel gebe es durch die vielen Urlauber reichlich Störungen für den Wolf. Ähnlich sieht das Marc Fiege. „Hier ist kein Wolfsgebiet“, sagt der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebs in Born. „Hier sind viel zu viele Menschen unterwegs.“

Regelmäßige Risse vor allen von Schafen

Im Frühjahr tappte ein Wolf im Darßwald in eine Fotofalle. Quelle: Nationalparkamt Vorpommern

Dennoch: Das Gut Darß beklagt regelmäßig Wolfsrisse, vor allem von Schafen. Frank Hartmann, der dagegen nur gut 30 Rinder hält, ist von Attacken des Wolfs auf seinen Viehbestand noch verschont geblieben. Gesehen hat er in seinem Bereich aber Spuren, die er einem Wolf zuordnet. Beweisen lasse sich das nicht, so Frank Hartmann, es könnten auch Spuren eines großen frei laufenden Hundes gewesen sein.

Im Nationalparkamt Vorpommern mit Sitz in Born ist ein dauerhaft auf der Halbinsel lebender Wolf nicht bekannt, sagt die amtierende Leiterin Claudia Hameister. „Wir hatten immer wieder einmal einen Wolf zu Besuch“, sagt sie auf Nachfrage. Alles andere wäre eine reine Mutmaßung.

Lesen Sie auch

Die Forderung des Naturschutzbundes Deutschland hält der Vorsitzende des Bauernverbandes in der Region dennoch für unredlich. Abgesehen, dass es angesichts der höheren Tierbestände in diesem Bundesland vom Arbeitsmanagement überhaupt nicht möglich sei, die Weidetiere weder allabendlich einzustallen beziehungsweise dauerhaft in Ställen unterzubringen, gehe mit der Forderung beispielsweise die weitere Versiegelung der Landschaft einher. Denn Landwirte seien gezwungen, neue Ställe zu errichten. Er beispielsweise könne seine Rinder in den bestehenden Ställen nur notdürftig unterbringen.

Ende der Kulturlandschaft befürchtet

Für das Gut Darß stellt sich diese Frage erst gar nicht. Die Herden stehen teilweise weit entfernt vom Hof in Born auf den Weiden, im Sommer teilweise auch auf Inseln wie etwa der Kirr vor den Toren Zingsts. Marc Fiege spricht von einer wochenlangen Arbeit, die Herden einzufangen und zum Betriebssitz nach Born zu verfrachten. Funktionieren könne das etwa mit hofnah weidenden Milchkühen, „die abends reingepfiffen werden“.

In seiner Kritik an der Forderung der Naturschützer geht Frank Hartmann noch weiter. Ein Quasi-Weideverbot, auch teilweise, würde schnell ein Ende der Kulturlandschaften bedeuten, ist Frank Hartmann überzeugt. Das Kurzhalten der Weiden durch die Tiere sei wichtig. Rastende Enten und Gänse würden nur dort einen Halt einlegen, nicht aber auf Wiesen mit langem Gras und Büschen.

Problematik auf Festland drängender als auf Halbinsel

Wenn die landwirtschaftlichen Nutztiere weitgehend aus dem Landschaftsbild verschwunden wären, wie es laut Frank Hartmann der Naturschutzbund wenigstens für Bereiche in Deutschland fordere, würden Wölfe sich andere Opfer vorknöpfen. Das sind dann Rehe und andere Wildtiere. „Dem Schutz des Wolfs wird das gesamte Rotwild geopfert“, klagt der Landwirt.

Ohne Blick auf den Tourismus – gerade für einen Aufenthalt auf der Halbinsel ist laut verschiedener Erhebungen das Naturerleben ein Reisegrund – sieht Frank Hartmann die Artenvielfalt dauerhaft in Gefahr. Er sei als Landwirt angezählt worden, sich ungenügend um den Schutz von Hasen zu kümmern, eine Dezimierung der Bestände durch den Wolf werde hingegen hingenommen.

Auf dem Festland sei die Problematik allerdings noch viel drängender als auf der Halbinsel mit den vielen Touristen, die störend für den Wolf seien.

Von Timo Richter