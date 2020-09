Wustrow

Als Frank Hartmann vor zwei Jahren begann, seinen Landwirtschaftsbetrieb in Wustrow auf bio umzustellen, blickte er hoffnungsfroh in die Zukunft. Zwei Jahre später ist der Wustrower in der Realität angekommen. Erträge sind weggebrochen, der Aufwand enorm gestiegen. Jetzt ist sein Ehrgeiz geweckt. „Ich will das schaffen.“

Mitte Mai endete die zweijährige Umstellungsphase. „Alles, was danach gesät wurde, ist bio“, sagt Frank Hartmann. Mit der letzten Ernte hat er sogenannte Umstellungsprodukte eingefahren. Das heißt, diese Erzeugnisse dürfen noch nicht unter dem Bio-Label verkauft werden. Zwar kann Frank Hartmann diese Ernte als Bio-Saatgut wieder ausbringen oder als Bio-Futter für die inzwischen auf 35 Köpfe angewachsene Rinderherde verwenden, doch der Hartmann’sche Hof vor den Toren des Ostseebades auf dem Fischland ist ein Marktfruchtbetrieb. Da wird das Geld durch den Verkauf der Ernte verdient.

Anzeige

Preisverfall bei Bio-Produkten

„Katastrophe“ nennt Frank Hartmann allerdings die aktuellen Absatzbedingungen. „Aufgrund des politischen Willens werden inzwischen mehr ökologisch gewachsene Produkte angeboten als es Abnehmer gibt“, ärgert sich der Landwirt. „Der Bio-Markt ist eigentlich zusammengebrochen.“ Die Betriebe seien gezwungen, die Bio-Produkte zu Preisen konventioneller Landwirtschaft zu verkaufen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Und das bei geringeren Erträgen und höheren Kosten. Zum Vergleich: Bei herkömmlicher Bewirtschaftung hat Frank Hartmann durchschnittlich sechs Tonnen Weizen auf einem Hektar Fläche geerntet. Nun sei es im Schnitt nur noch ein Drittel. „Total gestiegen“ sind gleichzeitig die Aufwendungen für Diesel – laut Frank Hartmann bei ihm um rund 25 Prozent im Jahr. Grund: Die Äcker und Felder müssen viel häufiger bewirtschaftet werden als früher.

Höhere Förderung für Bio-Betriebe

„Das Ganze funktioniert nur, weil Bio-Betriebe eine höhere Förderung erhalten als solche, die auf konventionelle Art und Weise wirtschaften“, sagt Frank Hartmann. Damit hängt der Wustrower Landwirt am Tropf, „was ich eigentlich aber gar nicht will“.

Dabei hat Frank Hartmann, der sich mit der Umstellung auf Bio-Landwirtschaft auch einer veränderten Fruchtfolge einstellen musste, einiges probiert. So wurden mit Lupinen oder Öl-Leinen andere Pflanzen als zuvor ausgesät. Experimentiert hat der Wustrower auch mit dem Iberischen Drachenkopf, ebenfalls einer Ölpflanze. Doch die lange Trockenphase im Frühjahr hat etliche Pflanzen verdorren lassen.

Altes Gerät neu im Einsatz

Weiterer Nebeneffekt der intensiven Bearbeitung des Bodens zur Unkrautbekämpfung: So wird ein feinkrümeliger Boden erzeugt, was der Bodenerosion Vorschub gibt. „Ich muss wieder pflügen.“ Insgesamt bewirtschaftet Frank Hartmann im Bereich Wustrow und den Ahrenshooper Ortsteilen Alt- und Niehagen zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn rund 280 Hektar Land.

Um dem Unkraut auf den Feldern Herr zu werden, hat sich der Landwirt jüngst eine Saategge angeschafft. Dass er so ein Gerät einmal brauchen werde, hat Frank Hartmann selbst erstaunt. Schließlich war er es, der vor 35 Jahren genau so ein Arbeitsgerät auf dem elterlichen Betrieb abgeschafft hatte.

Einsatzort für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft hat Frank Hartmann eine zusätzliche Hilfe auf dem Hof beschert. Denn als Bio-Betrieb ist er auch Einsatzort für Interessenten eines Freiwilligen Ökologischen Jahres. Mit Antonia Pfeifer hat Anfang des Monats schon die zweite Teilnehmerin dieses Projekt auf dem Hof angefangen. Der Landwirtschaftsbetrieb ist in diesem Fall Partner des Internationalen Bundes in Stralsund.

Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben mit Problemen bei der Nachfolge, sieht Frank Hartmann für seinen Hof gute Zukunftsperspektiven. Sein Sohn ist nach der Ausbildung auf den heimischen Hof zurückgekehrt.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter