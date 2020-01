Wustrower Wehrführer beklagt mangelnden Brandschutz

Wustrow

Eine Drehleiter im Bereich des Amtes Darß/Fischland ist überfällig. Das ist die Einschätzung von Andreas Levien. Er ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow und hat in den vergangenen Wochen und Monaten das Entstehen eines Brandschutzbedarfsplans für das Ostseebad verfolgt und begleitet. Während einer außerplanmäßigen Zusammenkunft am 5. Februar wollen die Gemeindevertreter hinter verschlossenen Türen die Schutzziele für Wustrow festlegen. Abgestimmt wird über den Brandschutzbedarfsplan später in einer öffentlichen Sitzung.

„Wir brauchen eine Drehleiter“, sagt Andreas Levien mit Blick auf den Amtsbereich. Die nächsten Einsatzfahrzeuge zur Rettung von Menschen und Brandbekämpfung aus der Höhe stehen in Ribnitz-Damgarten und Barth. Beide Einsatzfahrzeuge sind ausdrücklich auch für Notfälle auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst vorgesehen.

Spezialfahrzeug erforderlich

Aber: Innerhalb der Eintreffzeit von 15 Minuten würde es keine der beiden Fahrzeuge zu einem Einsatz beispielsweise nach Ahrenshoop schaffen, ist der Wustrower Wehrführer überzeugt. Folge ist: Der Brandschutz auf der Halbinsel ist mit der gegenwärtigen Ausstattung der freiwilligen Wehren nicht gesichert.

Initiativen für ein solches Spezialfahrzeug, das im Notfall bei Gebäudehöhen ab drei Etagen schnell zur Stelle sein sollte, gab es in der Vergangenheit genug. So hatte sich der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Prerow, Peter Schneider, zuletzt für ein Hubrettungsfahrzeug stark gemacht. Das sollte mit einem Teleskoparm Brandschützer bis in eine Höhe von rund 30 Metern befördern können.

Absage an Drehleiter

Unumstritten war die – am Ende nicht erfolgte – Anschaffung des Einsatzfahrzeugs, einer Kombination aus Hubrettungs- und Lösch-/Gerätefahrzeug, nicht. Der damalige Kreiswehrführer Gerd Scharmberg hatte die Auswahl kritisiert: zu groß, zu schwer und damit in der Folge längst nicht so schnell einsatzklar wie eine herkömmliche Drehleiter. Aufgrund des Gewichts des Auslegers müssten in jedem Fall Stützen ausgefahren werden. Das kostet wertvolle Zeit. Seitens des Amtes wurde eine mangelnde Abstimmung mit Zingst moniert. Mit immerhin rund 600 000 Euro hätte das Fahrzeug zu Buche geschlagen, eine Förderung seitens des Landes oder Kreises stand nicht in Aussicht.

Auch in Ahrenshoop war laut inzwischen beschlossenem Brandschutzbedarfsplans eine Drehleiter im Visier. Doch Wehrführer Benjamin Heinke drängte damals nicht besonders vehement auf die Anschaffung. Denn in Reihen der Feuerwehr hätte es gar nicht ausreichend viele Kameraden gegeben, um das Spezialfahrzeug zu besetzen, von einem adäquaten Stellplatz für eine Drehleiter mal ganz abgesehen.

Neubau im Visier

In Wustrow sind die Karten in dieser Hinsicht etwas anders verteilt. „Wir wollen und müssen neu bauen“, sagt Andreas Levien. Die alte Halle aus den 60er Jahren genügt längst nicht mehr den Ansprüchen. Geplatzt ist zuletzt die Idee eines Neubaus in Form eines Rettungszentrums an einem neuen Kreisverkehr in Höhe des Discountmarkts am Ortsausgang in Richtung Ahrenshoop. Vom Tisch ist der Neubau eines Gerätehauses aber nicht

Für Andreas Levien ist es durchaus vorstellbar, das neue Domizil so zu gestalten, dass dort künftig auch eine Drehleiter für den Bereich des Amtes Darß/Fischland untergestellt werden könnte. Das Fahrzeug würde im Wesentlichen durch Kreis und Land finanziert werden. Der Wustrower Wehrführer gibt die Kosten für eine Drehleiter mit rund 750 000 Euro an.

Etat-Abstimmung

Zu einer regulären Sitzung kommen die Wustrower Gemeindevertreter bereits am Donnerstag dieser Woche zusammen. Dann soll unter anderem der Haushalt des Ostseebades beschlossen werden. Die Zusammenkunft im Sitzungssaal der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow beginnt um 18 Uhr.

