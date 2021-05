Wustrow

Brandschutzbedarfsplan und eine Checkliste der Hanseatischen Unfallversicherung zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow nehmen die Kommune in die Pflicht. So sieht es jedenfalls Wehrführer Andreas Levien. Die Versicherung bescheinigt dem Feuerwehrdomizil eine hohe Unfallgefahr, die nicht nur von Querverkehr direkt vor den Toren des Gerätehauses ausgeht. Dringenden Handlungsbedarf sehen die Experten der Versicherung.

Auch der erst kürzlich in Wustrow finalisierte Brandschutzbedarfsplan empfiehlt Investitionen in die Feuerwehr. So wird die Stationierung einer Drehleiter im Verwaltungsbereich des Amtes Darß/Fischland angeraten. Zudem wird den Wustrowern die Anschaffung eines Zugfahrzeugs für das Rettungsboot empfohlen. Doch sowohl die Anschaffung dieser Spezialfahrzeuge als auch der Neubau eines Gerätehauses stecken in Wustrow in der Warteschleife.

Politischer Wille vermisst

Die nächsten Feuerwehr-Drehleitern sind in Ribnitz-Damgarten beziehungsweise in Barth stationiert. Die Feuerwehr in Zingst soll in absehbarer Zeit ebenfalls eine Drehleiter erhalten. Der Wustrower Wehrführer vermisst „den politischen Willen, im Amtsbereich eine Drehleiter hinzustellen“. Gerade in Wustrow und Ahrenshoop gebe es Gebäudeklassen, die eine Drehleiter rechtfertigten. Zwar sei in Wustrow in der Vergangenheit kein Menschenleben durch den Einsatz einer Drehleiter gerettet worden, „aber schon morgen könnte das der Fall sein“, sagt Andreas Levien. Die Kommune sei in der Verantwortung, die Feuerwehr so auszustatten, „dass wir mit unserer Technik überall hinkommen, um Menschen zu retten“.

Dauerthema in dem Ostseebad ist seit Längerem der Bau eines neuen Gerätehauses. Wiederholt hatte der Wehrführer auf die Mängel des jetzigen Domizils aufmerksam gemacht – zuletzt mit Argumentationshilfe auf Basis der Checkliste der Unfallversicherung. Die hatte festgestellt, dass der Neubau eines Gerätehauses am derzeitigen Standort nicht möglich sei.

Erst Abstimmung, dann Planung

Überlegt hatte die Kommune, einen Neubau gegenüber des Discounters am Ortsausgang in Richtung Ahrenshoop zu errichten. Doch es bedurfte erst eines Beschlusses in der Gemeindevertretung, dass das Vorhaben neues Gerätehaus nicht aus dem Blickfeld gerät. Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig hatte zuletzt die Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplans und die anschließende Abstimmung mit dem amtsangehörigen Gemeinden vor die konkrete Planung eines neuen Gerätehauses gestellt. Außerdem gebe es möglicherweise einen anderen Standort für das Feuerwehrgebäude innerhalb des Ortes.

Für Andreas Levien ist das nicht akzeptabel. Denn noch nicht alle Orte im Amtsbereich hätten ihre Brandschutzbedarfspläne fertiggestellt. Der Wehrführer fürchtet darum, dass ein dringend erforderlicher Neubau in noch weitere Ferne rückt.

Mehr Wasserrettungen

Die Einschränkungen haben die Mitglieder der Wustrower Feuerwehr vor allem in den beiden zurückliegenden Jahren zu spüren bekommen. Gerade Einsätze auf dem Wasser machten sowohl 2019 als auch 2020 „einen nie dagewesen hohen Anteil aus“, sagt Andreas Levien. 16- beziehungsweise 15-mal musste die Wustrower Feuerwehr ihr Boot ins Wasser schieben.

Insgesamt habe sich das Einsatzgeschehen geändert. So habe es in den vergangenen beiden Jahren keine Sturmlage gegeben, wo umgestürzte Bäume von Straßen geräumt werden mussten, auch gab es keine unwetterartigen Niederschläge, in deren Folge vollgelaufene Keller leergepumpt werden mussten. Dafür häuften sich die Wasserrettungen. „Nach Ende des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr erfolgte eine Wasserrettung nach der anderen“, bilanziert der Wehrführer. Erschwerend sei hinzugekommen, dass weniger Strandabschnittbewachte waren, weil die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft coronabedingt nicht mit voller Personalstärke im Einsatz war.

Gute Tageseinsatzbereitschaft

Derzeit versehen 28 aktive Mitglieder ihren ehrenamtlichen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow. Und sind laut Andreas Levien durchweg auf einem sehr guten Ausbildungsstand. Weil beispielsweise vier Beschäftigte des Bauhofes der Kurverwaltung in der Feuerwehr aktiv sind, verfügt die Wustrower Wehr über eine gute Tageseinsatzbereitschaft.

Auch in Sachen Feuerwehrnachwuchs hat sich dem Wehrführer zufolge die Situation deutlich verbessert. Gab es über Jahre hinweg keine Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, sind derzeit acht Interessierte mit viel Engagement dabei.

