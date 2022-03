Wustrower sammelten gezielt Hilfsgüter für die Ukraine

Wustrow

Zum zweiten Mal ist am Wochenende ein Hilfstransport aus Rostock an die polnisch-ukrainische Grenze gestartet. Mit an Bord des Lastwagens waren auch Hilfsgüter aus Wustrow. Mit Unterstützung der Kommune hatte Corinna Platzeck-Willmann die Initiative ins Leben gerufen. Und die Wustrower spendeten fleißig. Vor allem wurden Babynahrung, haltbare Lebensmittel, aber auch Medikamente auf den Weg in die Grenzregion geschickt. Mitgeholfen bei der Aufstellung der Bedarfsliste haben die beiden Ukrainerinnen Daryna Shevchenko, die in einem Wustrower Restaurant ne Ausbildung zur Restaurantfachfrau absolviert, und Inna Bielien, Mitarbeiterin in einer weiteren Gaststätte in dem Ostseebad.

Noch gezielter als bei ersten Mal konnte der Bedarf für die notleidende Bevölkerung in dem von Russland angegriffenen Staat über soziale Netzwerke weitergegeben werden. Bis zuletzt wurden auch Flyer in dem Ort verteilt. Gesammelt wurden die Hilfsgüter erst einmal in einer Privatwohnung in der Strandstraße. Von dort wurden sie von Konstantin Vasylenka abgeholt, um sie in Rostock auf einen größeren Lastwagen umzuladen. Er würde auch selbst am Steuer sitzen, um die Güter an die polnisch-ukrainische Grenze zu transportieren. Bei der ersten Tour in das Grenzgebiet, damals mit einem Kleinbus, wurden auf der Rücktour 20 vor dem Krieg flüchtende Menschen mit nach Rostock gebracht, so der aus dem Donezk in der Ost-Ukraine stammt.

Eltern helfen bei Übergabe

Laut Daryna Shevchenko sei das Engagement „etwa Kleines, das wir für unser Land machen können“. Dort spiele sich derzeit eine Tragödie ab, Putin begehe Völkermord. Ihre Eltern würden bei der Übergabe der Hilfsgüter helfen. Das sei wichtig, damit die Dinge auch wirklich da ankämen, wo sie benötigt würden. „Es ist einfach wichtig, etwas gegen die Ohnmacht zu tun“, sagt die 27-Jährige.

Ähnlich das Motiv der Initiatorin Corinna Platzeck-Willmann: „Ich musste einfach etwas machen“, so die 62-jährige einstige Sozialarbeiterin, die seit drei Jahren in Wustrow lebt.

Von Timo Richter