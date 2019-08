Wustrow

Die Neuwahl des Bürgermeisters in Wustrow soll am Sonntag, dem 17. November stattfinden. Termin für eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl soll der Sonntag am 1. Dezember sein. Über die Termine zur Neuwahl des Bürgermeisters stimmen dien Gemeindevertreter des Ostseebades während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag ab.

Erforderlich ist die Neuwahl, weil der am 26. Mai mit hauchdünner Mehrheit gewählte Bürgermeister Daniel Schossow (Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels) während der Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Juli sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt hatte (die OZ berichtete).

Daniel Schimmelpfennig tritt wieder an

Laut Kommunalverfassung ist der Wahltag in diesem Fall von der Gemeindevertretung zu bestimmen. Die Wahl muss spätestens vier Monate nach diesem Beschluss über die Bühne gehen. Sollten die Wustrower Gemeindevertreter am Donnerstag den 17. November als Wahltag für die Neuwahl des Bürgermeisters festlegen, können sich Bewerber bis zum 4. September melden.

Sicher ist, dass der amtierende Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) wieder für das Amt kandidieren wird. „Selbstverständlich trete ich wieder an“, sagte er auf Nachfrage. Bei der Wahl im Mai unterlag er Daniel Schossow gerade einmal mit zehn Stimmen Unterschied.

Von der Wählergemeinschaft Gemeinsam für Wustrow wird sich nach Worten von Robert Sington niemand für den Posten als Bürgermeister bewerben. Auch das letzte in der Gemeindevertretung verbliebene Mitglied der Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels, Andreas Levien, hat keine Ambitionen, sich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben, wie er auf Nachfrage bestätigte. Auch die beiden Einzelbewerber, Frank Hartmann und Michael Unger, wollen bei der Neuwahl des Bürgermeisters nicht antreten.

Gremium wächst möglicherweise

Sollte Daniel Schimmelpfennig bei der neuerlichen Wahl zum Bürgermeister gewählt werden, wird die Wustrower Gemeindevertretung wieder größer. Wenn er seinen Sitz als Gemeindevertreter zugunsten des Bürgermeisteramtes freimacht, würde Katrin Fischer nachrücken.

Die Gemeindevertretung war mit den Amts- und Mandatsniederlegungen von Daniel Schossow und Peter Dabels bereits deutlich dezimiert. Nur neun der zehn regulären Sitze konnten nach der Übernahme des Bürgermeisteramtes durch Daniel Schossow besetzt werden, der hatte nämlich mit den meisten Stimmen überhaupt auch einen Sitz als Gemeindevertreter errungen. Weil alle Bewerber der Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels in das Gremium einzogen, gab es keinen Nachrücker für den verwaisten Sitz. Dann erfolgten die Rücktritte, zwei weitere Sitze blieben frei, die Gemeindevertretung gleichwohl beschlussfähig.

Großprojekte zurück in Ausschüsseverwiesen

Seinen Rücktritt hatte Daniel Schossow mit seinen Zweifeln an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums begründet. Er sah keine Alternative zu dem Schritt, hatte das Gefühl, „dass vieles, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, innerhalb weniger Wochen zerstört wird“. Damit hatte er auf die Entscheidung der neuen Gemeindevertretung angespielt, mehrere Großvorhaben wie den Bau des Rettungszentrums, umfangreichen Straßenbau oder den Bau von zwei Mehrfamilienhäuser zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Peter Dabels erklärte das Niederlegen seines Mandats als Gemeindevertreter mit der Art und Weise des Umgangs miteinander.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter