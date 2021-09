Wustrowerin kämpft gegen Müll in der Natur: „Jetzt ist Schluss, wir müssen was unternehmen“

Wustrow

Mehr als nur ein Küstenputz ist der Internationale Cleanup-Day am kommenden Samstag. Überall auf dem Globus werden Freiwillige an den Stränden unterwegs sein, um die Natur von Müll zu befreien. Das Nationalparkamt Vorpommern beispielsweise hat so eine Aktion in Kooperation mit dem Meeresmuseum und der Klimaschutzorganisation Orca geplant. Auf dem Fischland gibt es auch eine Privatinitiative.

Solveig Piontkowski hat auf der Internetseite einer Partnerorganisation des Aktionstages ihr Projekt in Wustrow angemeldet. Am Samstag, 18. September, starten die Freiwilligen, um 10 Uhr am Sommerkino in Wustrow zu einer zweistündigen Aufräumaktion. Der gefundene Unrat wird gewogen, achtlos weggeworfene Zigarettenkippen werden gezählt. Unterstützt wird die Aktion auch von der Kurverwaltung des Ostseebades. Zehn Teilnehmer, darunter auch Mitglieder des Seniorenbeirats, haben sich schon angemeldet.

Auslöser war Schockerlebnis

Ausgelöst hat das persönliche Engagement der gebürtigen Wustrowerin ein Schock während eines Spaziergangs auf dem Darß. „Die Vermüllung der Strände nimmt immer weiter zu“, klagt die 53-Jährige. Eimer, Schuhe, Leinen oder Reste von Netzen hat Solveig Piontkowski zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter vom Strand gesammelt. Dazu kamen Dosen und „Plastik ohne Ende“, wie sie sagt – Folien und Plastikdeckel von Getränkeflaschen bildeten den Großteil des Plastikabfalls.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jetzt ist Schluss, wir müssen etwas unternehmen“, entschied die gebürtige Wustrowerin, die schon seit geraumer Zeit in Kiel lebt. Ihr Haushalt setze bereits konsequent auf Müllvermeidung. Immer wieder kaufe sie Lebensmittel beispielsweise in sogenannten Unverpackt-Geschäften ein, um weniger Verpackungsabfall zu erzeugen.

Aktion soll sensibilisieren

Wissenschaftler hatten zuletzt veröffentlicht, dass in den Weltmeeren inzwischen mehr Plastikmüll schwimme als Fische. Gewicht und Art des gesammelten Abfalls an dem Tag liefern wichtige Daten für die Forschung, heißt es dazu in der Einladung zum Küstenputz durch das Meeresmuseum, die Nationalparkverwaltung sowie die Organisation Orca. Diese Sammelaktion am Samstag ist auf fünf Stunden angelegt. Die Tour startet am Parkplatz Bernsteinweg in Prerow. Es soll Müll am Weststrand ebenso wie am Nordstrand gesammelt werden.

Mit ihrem Engagement will Solveig Piontkowski für die Problematik sensibilisieren. Ausdrücklich sind auch Kinder und Jugendliche zum Mitmachen eingeladen. Gerade Kinder könnten auf diese Weise spielerisch mit der Thematik vertraut gemacht werden. Zigarettenstummel und Bonbonpapier am Strand, aber auch die Unmengen von Müll, die während der Kieler Woche in der Förde landen, sind ihr ein Dorn im Auge. So gibt es während des Seglertreffens in Kiel eigens Boote, die Unrat aus dem Wasser fischen.

Abfallkörbe vermisst

Ausdrücklich vermisst die gebürtige Wustrowerin Abfallkörbe oder große Sammelboxen, wie sie beispielsweise auf der Nordseeinsel Langeoog stehen. Dort können Strandbesucher auch größere Abfallgegenstände ablegen. Solveig Piontkowski bedauert, dass die Abfalltonnen im Herbst abgenommen würden.

Schon in der Vergangenheit wurde verschiedentlich die Forderung aufgemacht, im Nationalpark selbst Abfallbehälter aufzustellen. Grund waren seinerzeit die kleinen Tüten, mit denen Hundebesitzer die Hinterlassenschaften der Vierbeiner aufnehmen. Vielfach wurden die Beutel an Ort und Stelle gelassen oder in Bäume und Sträucher gehängt. Seitens der Nationalparkverwaltung wurde seinerzeit das Aufstellen von Abfallbehältern verneint. Die müssten ja auch geleert werden, was zu unnötigem Verkehr in dem Schutzgebiet führe.

Zunehmendes Interesse

Das Interesse an dem Aktionstag ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Auf der Internetpräsenz der Initiatoren des weltweiten Reinigungstages haben bislang 50 Millionen freiwillige Helfer in 180 Ländern mitgeholfen, die Welt von Abfall zu befreien. Gesammelt wurden insgesamt rund 280 000 Tonnen Müll. Allein im vergangenen Jahr nahmen demnach mehr als elf Millionen Menschen in 166 Ländern an dem Aktionstag teil.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter