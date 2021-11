XXL-Tanne ziert den Marktplatz in Barth

Barth

Seit Donnerstagmittag ziert wieder eine XXL-Tanne den Barther Marktplatz. In einer mehrstündigen Aktion hatten sie Mitarbeiter des Technischen Betriebes und des Forsthofes der Stadt mit Unterstützung des Krandienstes Lange aus Grimmen geschlagen, überführt und wieder aufgestellt. Unter Aufsicht des Stadtförsters Ralf Moritz sägte Forstwirt Stefan Posner die am Kranhaken hängende Tanne an ihrem bisherigen Standort am Pommerhotel ab und passte ihren Stamm dann auf dem Marktplatz an die Standvorrichtung an.

Der frühere Forstwirt Egon Gyger, der viele Jahre lang die Barther Weihnachtstannen aufgestellt hatte, schaute dabei aufmerksam zu. Der Rentner war zufrieden und lobte – so wie auch viele andere Schaulustige – den perfekten Wuchs der Nordmanntanne.

Förderschüler schmücken Tanne

Noch wirkt der etwa zwölf Meter lange und 1,5 Tonnen schwere Nadelbaum etwas nüchtern, doch das soll sich bald ändern. Am heutigen Freitag wollen Kinder der Förderschule „Jan Amos Komensky“ ihn weihnachtlich schmücken, anschließend wird Stadtelektriker Olaf Schramm beginnen, die Lichterketten anzubringen. Aufgrund eines ziemlich engen zeitlichen Rahmens ist das nicht in der umgekehrten und bewährten Reihenfolge möglich. Auch in der Langen Straße sind die traditionellen Illuminationen bereits angebracht und angeschlossen. „Ich muss nur noch einen Schalter umlegen, dann wird alles festlich leuchten“, versicherte Olaf Schramm.

Den diesjährigen Baum hat Ralf Splettstößer, Chef des Pommernhotels, zur Verfügung gestellt. Es ist eine von ursprünglich drei Nordmanntannen, die sein Vater Hans-Helmuth Splettstößer nach dem Bau des Hotels vor 27 Jahren hatte pflanzen lassen. Die entwickelten sich so prächtig, dass sie schließlich die Höhe des Hotels erreichten und das Außengelände an der westlichen Giebelseite mit der Sonnenterrasse zunehmend verschatteten.

Gratis-Baum gegen Gratis-Abholung

Daher entschlossen sich die Inhaber zum Entfernen der Bäume, die ihnen aber zu schade waren, zu Brennholz verarbeitet zu werden. Ralf Splettstößer bot der Stadt an, sie kostenlos als Weihnachtstannen zur Verfügung zu stellen. Die erste von ihnen hatte so bereits vor zwei Jahren den Weg auf den Barther Marktplatz gefunden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Prinzip gegenseitigen Vorteils – Gratis-Baum für die Stadt gegen kostenlose Abholung – ist in den letzten Jahren bei Grundstückseigentümern um Barth immer beliebter geworden. Mittlerweile führt Uwe Scheller, der Leiter des Technischen Betriebes, eine Vormerkliste. Im kommenden Jahr sei beispielsweise ein Baum aus Spoldershagen an der Reihe, dem 2023 die dritte Nordmanntanne des Pommernhotels folgen werde, weiß er jetzt schon.

Pyramide als Trostspender

Ralf Splettstößer jedenfalls ist froh, dass nun mehr Licht auf die bei den Hotelgästen beliebte Terrasse gelangt und perspektivisch sogar die Möglichkeit besteht, die Sitzfläche zu erweitern. „Im Laufe der Jahre hatten wir an anderer Stelle acht weitere Bäume gepflanzt, die aber wegen einer Baumkrankheit eingingen“, berichtete er. Den dadurch frei gewordenen Platz habe er genutzt, um eine Ladestation für E-Autos zu errichten. Er wolle aber nicht ausschließen, an einem neuen Standort, wo sie ungestört wachsen könnten, wieder neue Nordmanntannen zu pflanzen.

Als Weihnachtsdekoration hatten sich die Splettstößers stets einen kleineren Baum gekauft und vor dem Hotel aufgestellt. „Weil wir aber nicht wissen, ob wir Weihnachten überhaupt noch Gäste empfangen dürfen, verzichten wir dieses Mal darauf“, bedauert der Hotelchef. Als kleinen Ersatz und Trostspender in dieser Situation wertet er die über zwei Meter hohe beleuchtete Pyramide im Foyer.

Von Volker Stephan