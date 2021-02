Yachthafen-Resort für Barth: Baubeginn für Millionenprojekt

Am Barther Hafen wird seit einigen Tagen bearbeitet. Auf dem ehemaligen Bossow-Gelände entsteht in den nächsten anderthalb Jahren eines der größten aktuellen Tourismusprojekte Mecklenburg-Vorpommerns. Was die ersten Schritte auf der großen Baustelle sind und wie das Yachthafen-Resort am Ende aussehen soll.