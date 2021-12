Zahl der Wildschweine auf Darß und Zingst nicht so hoch wie befürchtet

Born

Die Jagdsaison auf dem Darß und dem Zingst ist eröffnet. Zuletzt hatten erhebliche Grünlandschäden, in erster Linie auf dem Zingst, einen enormen Bestand von Wildschweinen befürchten lassen. Dort waren die Grasnarben auf Deichen teilweise über Hunderte Meter hinweg von Wildschweinen auf der Suche nach Nahrung durchwühlt worden.

Doch die Zahl der erlegten Tiere nach den ersten Drückjagden zeigt: Mit bis an die 20 geschossenen Schwarzkitteln bewege sich die Strecke im langjährigen Mittel, wie der Leiter des Nationalparkamtes Vorpommern, Gernot Haffner, sagt. „Das ist nicht die Konzentration von Schwarzwild, die wir befürchtet hatten.“ Zuletzt war der Chef der Nationalparkverwaltung von einem historisch hohen Bestand an Wildschweinen im Schutzgebiet ausgegangen.

Mit Pürzelprämie stiegen Abschusszahlen

Auch Einzeljäger haben nach Einschätzung Gernot Haffners mit ihren Abschüssen dazu beigetragen, dass geraden die Zahl der Wildschweine auf dem Darß und dem Zingst nicht in die Höhe geschnellt ist. Hilfreich sei dabei auch die sogenannte Pürzelprämie. Für jedes geschossene Stück Schwarzwild erhält der Jäger 25 Euro. Nach Einführung der Abschussprämie im Jahr 2017 stieg die Zahl der erlegten Schwarzkittel deutlich und verharrte anschließend auf vergleichsweise hohem Niveau. Allein im zurückliegenden Jahr wurden landesweit rund 106 000 Wildschweine geschossen.

Hinzu kommt laut dem Leiter des Nationalparkamtes mit Sitz in Born, dass Wildfleisch derzeit ohne Einschränkungen vermarktet werden könne. Für das Fleisch werden Gernot Haffner zufolge derzeit gute Preise erzielt.

Auch in den kommenden Wochen werden bis Weihnachten weitere Drückjagden auf dem Darß sowie dem Zingst erfolgen. Dabei nehmen die Jäger vornehmlich Schwarzwild ins Visier, aber auch die Zahl von Rot- und Damwild soll begrenzt werden. So sollen nachwachsende Bäume vor dem Verbiss durch die Wildtiere geschützt werden. Jagd ist in diesem Fall aktiver Einsatz für die Waldverjüngung.

Von Timo Richter