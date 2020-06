Ribnitz

Im Juni 1933 waren 356 Einwohner der Stadt Ribnitz als erwerbslos registriert, damit lag die Arbeitslosenquote bei 15,8 Prozent. Die Stadtverwaltung versuchte, so viele Arbeitslose wie möglich wieder in Lohn und Brot zu bringen. Das geschah zunächst durch Notstandsarbeiten, die allerdings weder eine ausreichende soziale Sicherstellung noch eine Dauerbeschäftigung boten. Zudem war die Bezahlung schlecht. Viele Betroffene nahmen das alles jedoch nach Jahren der Arbeitslosigkeit hin.

„Große Pferdewiese“ wurde eingedeicht

Eingesetzt wurden Erwerbslose im Herbst 1933 unter anderem auf der Ribnitzer „Großen Pferdewiese“, die eingedeicht und mit Baggerboden aufgespült wurde. Dadurch wurde das Bodenniveau um 80 Zentimeter angehoben. Wurde die Fläche in den Jahren zuvor bei Hochwasser durch die Recknitz oft überschwemmt, so konnte durch die Eindeichung des Geländes gesichert werden, dass die Wiese auch bei Hochwasser noch einen guten Ertrag abwarf. Insgesamt 20 Menschen hatten dadurch für einen Monat Arbeit gefunden.

In den Jahren 1933 und 1934 begann die Stadtverwaltung auch wieder, im städtischen Moor Torf zu gewinnen. 22 Arbeitslose waren hier während der Dauer von je fünf Monaten eingesetzt. Auch bei der Räumung der zahlreichen, stark verkrauteten Gräben und Wasserläufe ( Recknitz und Körkwitzer Bach) und bei der Ausbesserung von Wegen sowie der bei der Pflege der Parks, Anlagen und Anpflanzungen wurden Arbeitslose eingesetzt. Außerdem ließ die Stadt nach dem Maß ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit Straßenbauarbeiten ausführen.

Auf Moorwärteracker wurde Pflanzgarten angelegt

Da Ribnitz über ausgedehnten Waldbesitz verfügte, wurden auch hier im Rahmen der Notstandsarbeiten Arbeitslose eingesetzt. So in der Freudenberger Forst, wo unter anderem Eichen, Buchen und Fichten angesamt und etwa 20 000 Fichten verschult wurden. Außerdem wurde ein Pflanzgarten angelegt. Durch diese und weitere Arbeiten wurden für fünf Arbeitslose insgesamt 164 Tagewerke Arbeit geschaffen. In der Ribnitzer Stadtforst wurden 2,5 Hektar mit 2000 Eichen, 5000 Sitka-Fichten, 5000 Douglastannen und 2000 Fichten neu bepflanzt. Außerdem erfolgte auf einer sechs Hektar großen Fläche eine Nachpflanzung mit 8000 kanarischen Pappeln, 5000 Sitka-Fichten und 2000 Buchen.

Auf dem so genannten Moorwärteracker wurde ein 0,5 Hektar großer Pflanzgarten angelegt mit 2000 einjährigen Traubeneichen, 10 000 einjährigen Schwarzerlen-Sämlingen, 5000 zweijährigen Sitka-Fichten und 1000 zweijährigen japanischen Lärchen. Diese Arbeiten erforderten insgesamt 640 Tagewerke. Außerdem konnte die Stadt wieder ständige Forstarbeiter beschäftigen, statt der in den Jahren zuvor nur zu vorübergehender Aushilfe herangezogenen Erwerbslosen.

Ansiedlung von Rüstungsfirma änderte Lage schlagartig

Durch all diese Maßnahmen konnte die Arbeitslosigkeit allerdings nicht beseitigt werden. Der Durchbruch wurde erst erzielt, nachdem sich im Zuge mit der von den Nazis vorangetriebenen Wiederaufrüstung mit der Aero Sport GmbH 1934 ein Rüstungsunternehmen in der Stadt ansiedelte. Fast schlagartig führte das dazu, dass es kaum noch frei verfügbare Arbeitskräfte in Ribnitz gab. Bereits im Februar 1935 konnte Bürgermeister Dr. Wegner in einem Schreiben an das Mecklenburgische Staatsministerium darauf hinweisen, dass nach Aussage des Direktors damit zu rechnen sei, dass „in zwei bis drei Monaten rund 600 Arbeiter beschäftigt werden.“

Von Edwin Sternkiker