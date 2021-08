Zentrum Damgarten: Tempo 30 soll ausgeweitet werden

Ribnitz-Damgarten

In der vergangenen Woche waren vor allem die beiden Bürgerforen zum Bernsteinresort auf Pütnitz gut besucht. Das Thema dürfte zumindest in der Ribnitz-Damgartener Stadtpolitik in dieser Woche erneut eine Rolle spielen. Auch in anderen Amtsbereich finden kommunalpolitische Sitzungen statt. Hier der Überblick über die Sitzungswoche.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 17. August, um 18.30 Uhr tagt der Ortsbeirat Langendamm im Tonnenbundhaus. Unter anderem berichten dann die Kleingartenvereine „Boddenblick“ und „Am Bodden“ über ihre aktuelle Situation.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwoch, 18. August, tagt die Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Um 18 Uhr geht es im Begegnungszentrum in Ribnitz los. Unter anderem stehen mehrere Anträge der Fraktion SPD/Die Grünen auf der Tagesordnung. Gefordert wird eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der Flugplatzallee in Damgarten auf Tempo 50. Außerdem soll der 30 km/h-Bereich im Damgartener Zentrum ausgeweitet werden. Darüber hinaus berichtet Gemeindewehrführer Oliver Rybicki über die aktuelle Lage der Feuerwehr. Es wird eine Einwohnerfragestunde geben.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Am Dienstag, 17. August, tagt die Stadtvertretung Bad Sülzes. Um 19 Uhr geht es im Schulungsraum der Feuerwehr los. Es gibt eine Einwohnerfragestunde. Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer berichtet über aktuelle Angelegenheiten der Stadt. Die Straße „Stadtrandsiedlung“ soll zum Radweg umgewidmet werden.

In Marlow finden keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Amt Darß-Fischland/Gemeinde Zingst

Über das gemeindliche Einvernehmen zu den neuen Entgelten/Platzkosten in der Kindertagesstätte „Sünnenkieker“ stimmen die Mitglieder der Borner Gemeindevertretung am Donnerstag, 19. August, ab. Die Sitzung im Borner Hof beginnt um 18 Uhr. Außerdem soll laut Tagesordnung der Abwägungs- und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Ortsmitte“ gefasst werden. Abgestimmt wird auch über eine außerplanmäßige Ausgabe für das Verwahrentgelt. Zur Abstimmung liegen Anträge zur Anschaffung eines Treppenliftes für den Borner Hof und die Einrichtung weiterer Bushaltestellen in Born vor.

Ebenfalls am Donnerstag, 19. August, kommen die Mitglieder der Zingster Gemeindevertretung zusammen. Während der Sitzung, Beginn ist um 19 Uhr im Kurhaus, geht es unter anderem um einen Beschluss zur Eigenkapitalerhöhung der Klärschlamm-Kooperation MV GmbH. Zudem sollen die Kur- und Tourismus GmbH Zingst und die Zingster Kinderwelt miteinander verschmolzen werden. Auch stehen Beschlüsse zur Aufstellung der ersten Ergänzung zum Bebauungsplan „Entwicklung des südlichen Bahnhofsbereiches“ sowie eine Veränderungssperre für das Plangebiet auf der Tagesordnung.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Amt Barth finden in dieser Woche keine öffentlichen kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Von Robert Niemeyer/Timo Richter