Barth

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen eine 34-jährige Frau in Barth ( Landkreis Vorpommern-Rügen). Sie hat am Montag auf dem Balkon in der dritten Etage eines Wohnhauses in der Bertolt-Brecht-Straße eine Zigarettenkippe entsorgt und dadurch vermutlich eine Pappwand in Brand gesetzt. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund mit.

Das Feuer griff den Angaben zufolge auf die Fassade über und verursachte ein Loch von etwa 50 Zentimetern Durchmesser in der Dämmung. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barth konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

OZ/dl