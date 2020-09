Zingst: 80-Jähriger angefahren

Zingst/Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Zingst ist am Donnerstag ein 80-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Hafenstraße. Demnach wollte ein 83-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Der 80-Jährige aus Uetze in Niedersachsen stand direkt hinter dem Fahrzeug.

Der 83-jährige Chemnitzer ( Sachsen) übersah offenbar den Niedersachsen und fuhr ihn um. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus in Stralsund gebracht werden. Der 83-Jährige blieb unverletzt.

Unter Drogen in Ribnitz unterwegs

In Ribnitz-Damgarten wurde zudem am späten Donnerstagnachmittag ein 40-jähriger Autofahrer gestoppt, der offenbar unter Einwirkung von Drogen unterwegs war. In der Damgartener Chaussee war er gegen 17.55 Uhr kontrolliert worden. Der Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamine an.

Die Beamten der Polizei ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann aus der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow die Weiterfahrt. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachtes des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Von Robert Niemeyer