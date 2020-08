Zingst

Ein Mobilkran war am Montag an der Meiningenbrücke im Einsatz. Mit dessen Hilfe wurden Geländer an den offenen Enden des Drehteils der alten Konstruktion montiert. Zudem wurde eine Unterfütterung komplettiert. Das Drehteil der alten Meiningenbrücke ist verschwenkt worden, sodass der Schiffsverkehr dauerhaft ermöglicht ist.

Grund: Zu groß war die Sorge bei den Verantwortlichen in der Straßenbauverwaltung, dass sich das Segment der Meiningenbrücke aufgrund eines Defekts nicht mehr drehen lasse, der Schiffsverkehr somit unterbunden wäre. Nach einem Defekt des Motors, so die Befürchtung, könne der nicht mehr repariert werden (die OZ berichtete).

Von Timo Richter