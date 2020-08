Zingst/Rostock

Wie eine kleine Wolke umschwärmen die Insekten Erik Schönfeldt (12). Der in einem Imkerschutzanzug steckende Schüler aus Zingst (Vorpommern-Rügen) bleibt ruhig. Geschickt hebt der Zwölfjährige nach dem Öffnen der Bienenbeute eine der Waben heraus, um sie zu kontrollieren. Martin Troelenberg (39) steht daneben. Er hält einen sogenannten Smoker in der linken Hand.

Rauch signalisiert Gefahr

„Der Rauch aus dem Smoker signalisiert den Bienen Gefahr, etwa den Ausbruch eines Waldbrandes“, erläutert der Chef des etwa 2000 Quadratmeter großen Naturimkerhofes Zingst im Ortsteil Müggenburg. Der Effekt: Die Tiere bereiten sich auf die Flucht vor und nehmen Honig als Reserve auf. Der Imker indes könne ungestörter arbeiten, so Troelenberg. Zufrieden beobachtet er, wie Erik mit seinen bis über die Ellenbogen reichenden Spezialhandschuhen hantiert.

Erik wollte mal was Neues ausprobieren

Nachwuchs-Imker Erik Schönfeldt (12) aus Zingst kontrolliert eine Bienenwabe auf dem NaturImkerhof Zingst im Ortsteil Müggenburg. Quelle: Christian Rödel

Die Wabe ist fast vollständig mit Bienen bedeckt. Der Schüler der siebten Klasse des Barther Gymnasiums agiert präzise. Erik gehört zu den zwölf Mädchen und Jungen der Anfang des Jahres gegründeten Arbeitsgemeinschaft Naturimker-Kids. Er spielt gern Fußball und mag die Kampfkunst Karate, nun wollte er etwas Neues ausprobieren. Den auf dem Hof stehenden Bienenwagen neu gestalten, Nisthilfen anlegen, mittels Spezialbrille in die Welt der Nützlinge schlüpfen und auch mal einen Schwarm einfangen. „Es ist schon enorm, was so ein kleines Geschöpf für den Menschen alles tut“, verdeutlicht der Zingster.

Das Gefühl für die Umwelt entwickeln

Durch ihre Bestäubungsleistung sichern die Bienen beispielsweise den Erhalt von 2000 bis 3000 Wild- und Nutzpflanzen. „Mit unserem Bienenlehrpfad und der Schüler-AG möchten wir gerade bei Kindern und Jugendlichen das Gefühl für die Umwelt entwickeln.“ Troelenberg selbst hat vor 33 Jahren mit der Imkerei begonnen. Sein Vater Eberhard (69) – ein wandelndes Bienenlexikon – hat ihm fast alles über dieses faszinierende Hobby beigebracht. Vor drei Jahren übergab der Senior ihm 30 Völker und zog sich etwas zurück. Als Ratgeber und exzellenter Praktiker aber steht er immer bereit.

Eine Honigbiene im Anflug auf eine Süßkirschblüte. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Zehn Dinge, die man über Bienen wissen sollte Für 500 Gramm Honigmuss eine Biene etwa eine Strecke zurücklegen, die zwei Erdumrundungen entspricht. Wetteränderungen können die Insekten mittels ihres Haarkleides auf einer Entfernung von 250 Kilometern anhand der veränderten Luftströmungen spüren. Bis zu 50 000 Tiere bilden ein Volk. Sie teilen sich dann in Schwärme auf. Bienen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Aufgepasst: Ihr Stachelapparat ist noch zwei Stunden intakt, auch wenn die Tiere scheinbar tot sind. Der Giftstachel der Honigbiene ist ein Wehrstachel mit Giftdrüse. Der Stachel hat Widerhaken und unterscheidet sich dadurch vom Stachel anderen Stechimmen. Sticht eine Honigbiene ein Wirbeltier, verbleibt der Stachel wegen der Widerhaken in der Haut. Die Biene reißt sich dass Stechorgan aus dem Hinterleib, an dieser Wunde stirbt sie. Deo-Sprays oder Haarlack ziehen die Insekten besonders an. Die Insekten spüren,wenn Menschen Angst haben und dadurch beispielsweise schwitzen. In der Nähe von Bienenist eine Kopfbedeckung sinnvoll. Denn die Insekten stechen instinktiv, wenn sie sich in den Haaren verfangen. Die Deutschen sind Weltmeister im Honigkonsum: Jeder Bundesbürger verzehrt laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Schnitt 1,2 Kilogramm dieses hochwertigen Lebensmittels.

Achtsamkeit stärken

Seinem Sohn, der als Berufsfeuerwehrmann arbeitet, und dessen Partnerin Katharina Rudert (33) liegt daran, die Achtsamkeit der Menschen vor den Schätzen der Natur zu stärken. Auf ihrem herrlich grünen Areal im Ortsteil Müggenburg findet der Besucher unter anderem jede Menge Obstbäume, Sträucher, Hochbeete, Nisthilfen, Anschauungstafeln und einen Raum, in dem der Honig geschleudert, also geerntet, wird.

Schüler pflegten Bienenweide

So richtig in Schwung kam die Projektplanung im vergangenen Jahr. Teile der insgesamt 1,2 Hektar großen Bienenweide der Müggenburger wurden von Viertklässlern der Regionalen Schule mit Grundschule des Ortes gepflegt. Disteln, Sonnenblumen, Gelbsenf, Klee, Klatschmohn … – die Schüler waren für kleine Parzellen selbst verantwortlich. „Und die Resonanz war prima, zumal auch die Honigerträge üppig ausfielen“, sagt Troelenberg.

Am 15. August soll nun der Bienenlehrpfad offiziell eröffnet werden. Der Zingster Schulsozialarbeiter Peter Kladek freut sich darauf: „Es ist wichtig, die Mädchen und Jungen nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis für die Umwelt zu sensibilisieren. Und das gelingt hier sehr gut.“

Katharina Rudert (33) und ihr Lebensgefährte Martin Troelenberg (39) vom Naturimkerhof Zingst pflegen eine 1,2 Hektar große Bienenweide in Müggenburg. Quelle: Christian Rödel

Ministerium unterstützt Imkernachwuchs

„Derartige Lehrpfade sind gerade für unsere Imker von morgen wertvoll“, betont auch Carsten Fischer (53), Vorsitzender des Landesverbandes. Aktuell sind in den 20 Imker-Arbeitsgemeinschaften im Nordosten etwa 200 Kinder und Jugendliche aktiv. Deren Arbeit unterstützt das Schweriner Landwirtschaftsministerium in diesem Jahr mit insgesamt 18 000 Euro. „Wir als Verband erledigen unter anderem die Formalitäten und die Abrechnung“, erläutert Fischer.

Ob Beuten, Körbe, Schaukästen, Verbrauchsmaterial, Schleudern oder Schutzausrüstung – auch die Zingster Eleven benötigen viel Ausrüstung. Und das Imkern ist in: Die Zahl der Hobbyakteure – aktuell sind es insgesamt rund 3000 in MV – wächst. „Seit 2017 können wir jährlich etwa 50 bis 100 neue Mitstreiter begrüßen“, freut sich Fischer.

Biene liegt auf Intensivstation

„Wir benötigen erfahrene Imker, denn die Biene liegt auf der Intensivstation“, betont Eberhard Troelenberg. Viele der Immen seien vor allem durch Umweltgifte, Viren und das Verschwinden spezieller Futterkulturen gefährdet. Der in der DDR als Facharbeiter für Imkerei tätige Zingster orientiert sich seit Jahrzehnten am Spezialkalender „ Maria Thun Aussaattage“.

Eberhard Troelenberg betreibt seit gut 60 Jahren die Imkerei. Hier zeigt er einen Bienenkorb und einen sogenannten Aussaatkalender. Quelle: Christian Rödel

„Die Konstellation der Gestirne hat einen großen Einfluss auf die Tiere“, ist der Experte überzeugt. So seien beispielsweise Frucht- und Wurzeltage zu beachten. An Blatttagen sind die Insekten „gallig, man lässt sie besser in Ruhe“. An Lichtblühtagen wie heute aber sei die Biene friedlich.

Geringe Erträge im Frühjahr in Zingst

Der Honigertrag des Naturimkerhofes – landesweit läuft die Umfrage im Land noch – fiel im Frühjahr gering aus. Statt 150 waren es etwa 20 Kilogramm. Dazu sagt der Senior: „Ein Schaltjahr ist ein Kaltjahr – also ist vom Ertrag nicht viel zu erwarten.“ Dagegen sei das Imkern, er hat es mit acht Jahren bereits von seiner Tante Elfriede Jansen gelernt, ein Garant für ein langes Leben: „Wer imkert und gärtnert, wird 100 Jahre alt!“

Imker betreuen fast 28 000 Völker in MV Die Imker in MVhalten im Schnitt zehn Bienenvölker. Das ist der Spitzenwert in Deutschland. Im Schnitt sind es deutschlandweit sieben bis acht Völker pro Bienenzüchter. Konkret betreuen die hiesigen 2945 Imker – etwa 2000 Bienenzüchter gehören dem Landesverband an – insgesamt 27 882 Völker. Der Altersdurchschnitt der Bienenspezialisten im Nordosten liegt bei 57 Jahren. Tendenz: abnehmend. Denn viele Nachwuchsimker kommen jährlich hinzu. Die Anfängerkurse– der Verband bietet in diesem Jahr sechs Lehrgänge an – sind sehr gefragt. Mehr Infos unter www.imkermv.de.

Von Volker Penne