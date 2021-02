Zingst

Seit mehr als 50 Jahren ist der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) der Verband von professionellen Fotografen, der sich der Exzellenz in Sachen Fotografie, Bildgestaltung, Kreativität und Engagement verschrieben hat. Mit der neugegründeten Akademie will sich der BFF künftig noch stärker bei der Weitergabe des professionellen Wissens engagieren. Den feierlichen Auftakt gibt es zum 14. Umweltfotofestival Horizonte Zingst mit Vorträgen, Workshops, Podiumsgesprächen und Seminaren. Buchbar sind die Angebote der BFF Akademie ab kommendem Samstag, 27. Februar. Auf diesen Termin fällt auch der offizielle Buchungsstart für die Foto-Workshops der Fotoschule Zingst, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir sind mit dem BFF-Förderpreis in Zingst zu Hause, wir haben ihn zusammen entwickelt und groß gemacht“, so Götz Schleser vom BFF-Vorstand. Das Umweltfotofestival habe dem Verband die optimale Plattform geboten. Eine ähnlich gut Zusammenarbeit zeichne sich nun für die Akademie des Beurfsverbandes ab. „Wir werden mit offenen Armen empfangen.“ Mit der Premiere der BFF-Akademie in Zingst, geht die erfolgreiche Kooperation in die nächste Runde.

Angebot in unterschiedlichen Fachbereichen

Außer fotografischen Themen wird es in dem neuen Angebot auch um aktuelle juristische Inhalte, um Fragen der künstlerischen Gestaltung, um philosophische Gedanken zu aktuellen Strömungen und um starke Meinungen zum bildorientierten Zeitgeist gehen, heißt es in der Mitteilung. Koryphäen des BFF-Netzwerkes aus den unterschiedlichen Fachbereichen geben ihr Wissen vom 30. Mai bis 6. Juni im Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst weiter.

Zudem bietet auch die Fotoschule in Zingst ein umfassendes Angebot an Workshops. Neues lernen, kreative Bildergebnisse und ganz nebenbei jede Menge Spaß beim Fotografieren – dafür stehen die Foto-Workshops der Fotoschule Zingst. Das Programm der Fotoschule ist so aufgebaut, dass eine große Bandbreite von Informationen auf unterschiedlichstem Niveau geboten wird, heißt es aus dem Seeheilbad. Buchungen und die Übersicht des gesamten Workshop-Programms sind im Internet unter www.zingst.de/workshops/festival möglich und zu finden.

Von Timo Richter