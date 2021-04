Zingst: Bürgermeister sagt Treffen der Gemeindevertreter ab

Zingst

Aufgrund steigender Infektionszahlen hat der Zingster Bürgermeister Christian Zornow (CDU) die für Donnerstag angesetzte Sitzung der Gemeindevertreter abgesagt. Die Zahl der Corona-Infizierten in dem Seeheilbad ist in den vergangenen Tagen kontinuierlich gestiegen. Waren am Wochenende laut Mitteilung der Kreisverwaltung noch 13 Menschen infiziert, waren es am Montag schon eine Handvoll Betroffene mehr.

Bereits am Montag hatte der Zingster Bürgermeister angesichts der Entwicklung bezweifelt, dass die Zusammenkunft stattfinden werde – jedenfalls nicht guten Gewissens, wie Christian Zornow sagte.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtigster Punkt während des öffentlichen Sitzungsteils war ein Beschluss zu einer Testphase zur Verkehrsberuhigung der Seestraße. Laut Christian Zornow gebe es verschiedene Optionen, die Belastung der Straße mit Fahrzeugen vor allem während der Saison zurückzudrängen. Eine Möglichkeit ist, die Durchfahrt in Höhe des Kurhauses zu sperren, indem die Fußgängerzone über die Seestraße bis hinauf zum Seebrückenvorplatz fortgeführt werde. In der Folge würden zwei aufeinander zulaufende Sackgassen entstehen (die OZ berichtete).

Umstrittene Variante

Diese Variante ist in der Gemeindevertretung umstritten. Befürchtet wird, dass dadurch Probleme an anderen Stellen in Zingst entstünden. Auf der anderen Seite wird die direkte Zufahrt bis ans Kurhaus auch von Reisebussen genutzt. Den Anblick von bis zu drei wartenden Reisebussen in der Parktasche der Ortsbahn wolle sie nicht mehr sehen, hatte die Leiterin des Ordnungsamtes, Karin Eiweleit, im Vorfeld des Beschlusses gesagt.

Andere Befürworter einer massiven Einschränkung des Durchgangsverkehrs – viele Einwohner nutzen die Seestraße als kurze Verbindung, um von einem Ortsende zum anderen zu gelangen – forderten, Radfahrer auf die Seestraße zu leiten.

Weiter aus steht damit auch eine Billigung des Vorentwurfs für den Bebauungsplan „Pandino Resort – Am Bahndamm“. Dort will ein Borner Investor ein Freizeitobjekt errichten. Die zeitgleich anberaumte Zusammenkunft der Prerower Gemeindevertreter im Kulturkaten „Kiek in“ soll dagegen stattfinden.

Von Timo Richter