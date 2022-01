Zingst

Ferienunterkünfte in reinen Wohngebieten sind zwar illegal, gehören in Zingst aber vielfach zur Normalität. Bislang jedoch gab es seitens der Ortspolitik kaum Initiativen, solches Handeln zu unterbinden oder überhaupt zu ahnden. Nun hat sich das Blatt gewendet. Volle Zustimmung erhielt während der jüngsten Zusammenkunft der Zingster Gemeindevertretung ein Beschlussvorschlag Michael Schmidts (SPD), der die Rückführung von nichtgenehmigten Ferienunterkünften in Wohngebieten fordert.

So groß die Einmütigkeit in Reihen der Kommunalpolitiker am Ende war, so sehr wurde über die Vorlage in Ausschüssen der Zingster Gemeindevertretung gestritten. Kritiker führten Michael Schmidt zufolge nicht nur einen möglicherweise hohen Aufwand ins Feld, der vonnöten sein könnte, um Ferienunterkünfte aus den Wohngebieten zu verbannen.

Bezweifelt worden sei zudem, dass es inzwischen ein Recht gebe, Einliegerwohnungen als Ferienunterkünfte zu vermieten, schließlich sei das über Jahre hinweg nicht unterbunden worden, zitiert Michael Schmidt Kritiker seines Vorschlags. Er als Initiator sieht allerdings das Recht auf seiner Seite. „Wenn wir schon reine Wohngebiete haben, dann müssen wir die auch entsprechend schützen.“ Er könne sich vorstellen, dass auch Mitglieder des Gremiums von der Maßnahme betroffen sein könnten.

Ziel ist Erhalt von Wohnraum

Den Erhalt von Wohnraum hat sich das Seeheilbad – wie alle anderen Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auch – auf die Fahne geschrieben. Aber: „In Zingst haben wir diverse Bebauungspläne für mehrere Bereiche entwickelt und dabei festgestellt, dass in ausgewiesenen reinen Wohnbereichen nach und nach diverse nicht genehmigte Ferienunterkünfte eingerichtet wurden. Wir machen uns als Gemeinde unglaubwürdig, wenn diese Missstände weiterhin geduldet werden.“ So begründet Michael Schmidt sein Ansinnen in der Beschlussvorlage.

Damit will er vor allem der Verwaltung Dampf machen. In einzelnen Bereichen sind dem Gemeindevertreter zufolge bis zu 90 Urlauberbetten vorhanden. Abzulesen sei das unter anderen an der Abrechnung von Kurkarten oder den dauernden Parken von Fahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen. Das ist laut Michael Schmidt schon ein recht hoher Anteil Ferienbetten in reinen Wohngebieten. Betroffen davon sei beispielsweise das Wohngebiet Sünnenkringel nahe des Museumshofes oder das sogenannte Blaue Wunder am Kreisverkehr nahe der Gemeindeverwaltung.

Startschuss für längerfristiges Vorhaben

Die gerade beschlossene Vorlage ist allerdings erst der Startschuss für die Umwandlung von nicht genehmigten Ferienunterkünften in Wohngebieten. Der Zingster Bürgermeister Christian Zornow (CDU) betrachtet die Entscheidung der Gemeindevertretung als Prüfauftrag. Der Prozess sei langfristig angelegt. Bis Ende Mai dieses Jahres muss der Bürgermeister der Gemeindevertretung einen Plan vorlegen, wie die Auflösung der Ferienunterkünfte geschehen soll und welcher Personalbedarf dafür erforderlich ist.

Mit dem beschlossenen Zeithorizont hat der SPD-Mann in der Zingster Gemeindevertretung keine Probleme, schließlich solle den Eigentümern der betroffenen Unterkünfte die Gelegenheit eingeräumt werden, möglicherweise früher abgeschlossene Verträge mit Vermietungsagenturen zu kündigen. Oftmals würden Erwerber einer Immobilie von einem Makler nicht über Einschränkungen durch einen Bebauungsplan informiert und wunderten sich dann, dass es zuvor nicht bekannte Einschränkungen bei der Nutzung gebe.

Selbstauskunft ist erster Schritt

Zuweilen kommt auch die Kommune zu Hilfe. So wurden Ferienunterkünfte in einem Bereich erlaubt, wenn in dem betroffenen Gebäude auch Dauerwohnen erfolgte. Ärger gab es beispielsweise in der Störtebekerstraße. Dort vermieteten Eigentümer ihre Wohnungen in einem Bereich an Urlauber. Dauerhaft dort Wohnende fühlten sich durch den ständigen Wechsel der Nachbarn auf Dauer gestört.

Der Chef des Bau- und Liegenschaftsamtes, Ingo Reichelt, setzt mit Blick auf die neue Initiative denn auch erst einmal auf eine Selbstauskunft der Eigentümer. Gleichwohl wird in der Verwaltung die Gefahr gesehen, dass Wohngebiete kippen könnten, wenn dort zunehmend Urlauber ein Quartier fänden. Klar ist: „Wir wollen Wohnraum erhalten“, sagt Christian Zornow. Die nun beginnende Analyse soll nun über das tatsächliche Ausmaß der Feriennutzung in Wohngebieten Gewissheit bringen. Dann wird über Mittel und Wege nachgedacht, wie Ferienunterkünfte in den Wohngebieten wieder zum Dauerwohnungen rückgeführt werden können.

Von Timo Richter