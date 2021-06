Zingst

Ein bisschen Romantik, ein wenig Action, eine Prise Humor und Musik – aus diesen Zutaten hat Ray Kupper, sonst auf der Piratenbühne in Grevesmühlen zu Hause, ein Seeräuberspektakel gemacht, das noch siebenmal auf dem Gelände des Experimentariums in Zingst zu erleben ist. Das erst vor einem Jahr aufgebaute Spielschiff „Kapitän Hansen“ spielt in dem knapp einstündigen Stück auch eine Rolle.

Mit dem Open-Air-Theater beschreitet die Zingster Kinderwelt in der Kur- und Tourismusgesellschaft neue Wege, um Angebote für Familien mit Kindern zu machen. Die Kinder der Zingster Kindertagesstätte durften schon die Generalprobe besuchen, nun erfolgte die Premiere des Stücks „Das kalte Herz“.

Durststrecke für Schauspiel zu Ende

Darum geht es: Das berüchtigte Kaperschiff „Hansen“ ist auf Grund gelaufen, der Kapitän hat am Darßer Ort sein Seemannsgrab gefunden. Wie soll dessen Vermächtnis verteilt werden, wer das Schiff wieder flott machen? Am Ende geht es aber doch in erster Linie um den Schatz, dessen Versteck auf das Herz des verschiedenen Kapitäns tätowiert ist.

Um das gute Stück, das sich in einem Büdel in einer Kiste befindet, entspinnt sich nun ein recht munteres Gerangel, in das Ray Kupper auch verschiedene Bezüge hineingetextet hat. Bootsmann Ali geht seinem furchterregenden Äußeren entsprechend recht brachial zur Sache. Franka, dargestellt von der ebenfalls zum Ensemble der Grevesmühlener Piraten gehörenden Melanie Volociuk, und Steuermann Michels (Michael Kegel) wollen den Schatz erst alleine vereinnahmen. Doch mit dem Bootsmann gegen sich tun sie sich lieber zusammen.

Melanie Volociuk als Franka weiß den Steuermann Michels (Michael Kegel) zu bändigen. Quelle: Timo Richter

Dabei knistert es ein wenig zwischen den Figuren und Ali sucht Hilfe im Publikum, um die auf das kalte Herz gestochenen Koordinaten zu entziffern. Mit Kanonendonner endet das Stück. „Nach der langen Durststrecke“, wie Ray Kupper nach der Aufführung sagte, freuen sich die Darsteller, wieder auf einer Bühne stehen zu können.

Schiffsheck aus 20 Kubikmetern Holz

Und die ist am Experimentarium eine ganz besondere. Das gewaltige Heck der „Kapitän Hansen“ entstand aus fast 20 Kubikmetern Holz. Vom Deich aus ist die Konstruktion gut zu erkennen und soll dazu animieren, das Experimentarium mit seinem neu gestalteten Außenbereich kennenzulernen.

Das funktioniert schon ganz gut, wie der Leiter des Experimentariums, Jens-Uwe Kock, sagt. Doch nun konnten die drei Schauspielerinnen und Schauspieler gewonnen werden, um das überdimensionale Spielgerät weiter mit Leben zu füllen.

Mit dem Dreiklang, bestehend aus Kultur, handwerklichen Workshops und physikalischen Spielereien, werde Familien im und am Experimentarium ein wirklich attraktives Angebot gemacht. Weg will der Leiter der Einrichtung von der Konzentration vornehmlich auf Kinder. Jens-Uwe Kock hat Familien im Blick. Auf der Fläche gebe es Angebote für alle Altersstufen. Wobei das Schiff natürlich in erster Linie die Kinder anlockt.

Konzentration auf maritime Spielgeräte

13 Meter ist der Mast des Spielschiffs hoch, mit Fahne sogar mehr als 14 Meter. Insgesamt zehn Wochen hat der Bau des Schiffsteils gedauert. Den weitaus längsten Anteil haben die Arbeiten in der Werkstatt ausgemacht. Die Montage des Schiffsteils in Zingst hat rund zwei Wochen in Anspruch genommen. Die Herstellerfirma mit Sitz nahe des Chiemsees hat sich auf maritime Spielgeräte spezialisiert.

Größtes Werk ist der Nachbau eines Wracks, das in der Stadt Luxemburg liegt. Auch das Spielschiff im Playmobil-Park in Nürnberg stammt aus der Werkstatt in Bayern.

Vorstellungen immer montags

Die nächste Aufführung des Stücks „Das kalte Herz“ findet am Montag, 5. Juli, statt. Die weiteren Termine sind jeweils montags am 12. Juli, 19. Juli, 2. August, 16. August, 30. August sowie am 6. September. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 14 Uhr. Im Eintrittspreis von fünf Euro für das Stück ist auch der Besuch des Experimentariums enthalten und umgekehrt.

Von Timo Richter