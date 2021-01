Zingst

Mehr Flexibilität und eine größere Spontaneität – das hat das Corona-Virus den Zingster Marketing-Strategen beschert. Aber auch jede Menge Frust. Seit einem Jahr ist Sandra Frese, früher mit den selben Aufgaben im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst betraut, Marketingleiterin in der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst. Mit dem Lockdown im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus „wurden wir alle erst einmal auf den Boden der Tatsachen geholt“, sagt Sandra Frese rückblickend.

Etliche Veranstaltungen in dem Seeheilbad mussten abgesagt werden. Besonders schmerzlich war für die 39-Jährige, das Umweltfotofestival Horizonte streichen zu müssen. Als sich dann die Tore für den Tourismus in der Pandemie-Zeit öffneten, „wurden wir überrannt“.

Glückliche Gäste

Kurzerhand wurden viele Veranstaltungen nach draußen verlegt. Gäste zeigten sich glücklich über jede noch so kleine Veranstaltung, jedes noch so kleine Angebot. Da wurden die Einschränkungen beispielsweise bei den Besucherzahlen gerne in Kauf genommen. Sandra Frese erinnert sich gerne an lobende Worte von Besuchern: Danke, dass ihr es trotz Corona macht.

In dieser Zeit mussten alle Mitarbeiter des Zingster Tourismusunternehmens mit anpacken, um Veranstaltungen trotz der coronabedingten Einschränkungen ordentlich über die Bühne zu bringen. Vor allem der personelle Aufwand für die Durchführung hatte sich enorm erhöht, so mussten unter anderem beim Einlass die Kontaktdaten erhoben werden. Da waren Flexibilität und Spontaneität gefragt, wie die Zingster Marketingleiterin sagt. Denn immer wieder änderten sich die Vorgaben seitens der Landesregierung.

Picknik-Konzerte auch in diesem Jahr

Beispiel Kunstmagistrale. Der beliebte Markt wurde abgesagt. Später hieß es, dass solche Sondermärkte trotz der Corona-Pandemie unter bestimmten Bedingungen stattfinden könnten. Die Kunstmagistrale, die sich sonst quer durch das Seeheilbad zog, wurde im vergangenen Jahr auf den Hafenparkplatz verlegt. Und siehe da, Gästen, Händlern und Organisatoren gefiel die Lösung so gut, dass sich für die Fläche nahe des Anlegers künftig weitere Veranstaltungen finden werden.

Angesichts der Situation wurden auch kurzfristig neue Formate aus der Taufe gehoben. Das waren beispielsweise die Picknick-Konzerte im Martha-Müller-Grählert-Park. Gleich zur Auftaktveranstaltung kamen zahlreiche Besucher. Die blieben jeweils auf ihren Picknickdecken, sodass der erforderliche Abstand infolge der Corona-Maßnahmen eingehalten werden konnte. Auch zahlreiche Einwohner des Seeheilbades fanden sich unter den Gästen, froh, dass auch sie etwas Kultur genießen konnten. Froh waren laut Sandra Frese auch die Künstler darüber, dass sich ihnen überhaupt eine Auftrittsmöglichkeit bot. Weil die Picknik-Konzerte so erfolgreich waren, wird es diese Reihe auch in diesem Jahr geben, vorausgesetzt die Corona-Situation lässt das zu.

Thema Gesundheit gewann an Bedeutung

Derzeit wird in der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst das Jahr durchgeplant, als gebe es keine Einschränkungen durch das Virus. „Wir hoffen, dass bald wieder mehr Leben in den Ort kommt“, sagt die Marketingleiterin. Als weitere Folge der Einschränkungen hat Sandra Frese mit Blick auf den Ort ein weiteres Zusammenwachsen beobachtet. Aber auch die einzelnen Abteilungen der Kur- und Tourismusgesellschaft sind zusammengerückt, so haben sich auch neue Kooperationen ergeben, wenn etwa die Bibliothek Lesungen im Zingster Museum anbietet. Gezeigt habe sich während des Lockdowns: Wir können schnell umplanen und Veranstaltungen an andere Orte verlegen, sagt Sandra Frese. Mehr eingebunden wird zudem der neugestaltete Außenbereich des Experimentariums.

Und: Während der Pandemie hat das Thema Gesundheit an Bedeutung gewonnen. So wartete die Vital-Herbstwoche im vergangenen Jahr mit einigen neuen Formaten, wie etwa dem sogenannten Waldbaden, auf. Fürs Frühjahr sind schon einmal Vital-Tage vom 7. bis 10. April geplant. Während des Abschlusstages soll auch der traditionelle Deichlauf stattfinden. Die Läufer werden sich in diesem Jahr auf eine neue Strecke entlang des Boddens begeben. Die Strecken sind mittlerweile offiziell vermessen worden. Auch werden schon Fasten-Wanderungen angekündigt. Alles jedoch unter dem Vorbehalt der Rücknahme von Einschränkungen wegen des Corona-Virus. Aber geübt haben die Touristiker, wie flexibel und spontan auf neue Situationen reagieren können.

