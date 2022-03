Zingst

Damit hatte Manfred Faltin nicht gerechnet: Als er am Mittwochvormittag zwischen 7 und 8 Uhr am Strand von Zingst spazieren war, hat in der Ostsee vor dem östlichen Strandabschnitt zwei Delfine in der Ostsee beobachtet.

Immer wieder tauchten die Finnen der beiden Meerestiere in der Nähe der Buhnen auf. Faltin hielt den Besuch in einem kleinen Video fest.

Erst Anfang März hatten Mitarbeiter der Fischereiaufsicht Wismar ebenfalls zwei Delfine vor der Insel Poel und vor Wismar gesichtet. Schmusend schwammen sie durch die Wismarbucht. Anschließend ging unter den Meeressäugeexperten eine Diskussion los, ob es sich um Weißschnauzendelfine oder Große Tümmler handelte.

Von OZ/acs