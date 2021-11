In der Nacht zum 20. Oktober haben Unbekannte in einem Wohn- und Geschäftshaus in Zingst im Obergeschoss sämtliche Wasserleitungen geöffnet haben und die Abflüsse verstopft: Der Schaden ist enorm. Unter anderem musste der Drogeriemarkt Rossmann und die Bäckerei-Filiale Kühl schließen. Wann sie wieder öffnen und ob die Polizei schon etwas über die Täter weiß.