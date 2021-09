Zingst

Mit der Schließung der Jugendherberge in Zingst hat der Corona-Lockdown ein Loch in das Angebot von Gruppenunterkünften gerissen. Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des Deutschen Jugendherbergwerks hat die zuletzt noch modernisierte Einrichtung geschlossen. Die Immobilie wird verkauft, um den Bestand an Jugendherbergen zu sichern. Die Kommune hat eilig reagiert, die Gemeindevertreter des Seeheilbades haben während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag die Aufstellung des Bebauungsplans „Ehemalige Jugendherberge“ vor sich.

„Wir wollen auf dem relativ großen Gelände eine geordnete Entwicklung nach dem Verkauf“, sagt Bauamtsleiter Ingo Reichelt. Heißt im Klartext: Das Entstehen eines reinen Feriengebietes anstelle der Jugendherberge soll ausgeschlossen werden. Bauliche Fehlentwicklungen sollen durch die Festlegungen des Bebauungsplans verhindert werden, sagt Ingo Reichelt – geschehen soll das im Vorfeld eines Verkaufs.

Neue Nutzung soll zum Wohnumfeld passen

Denn rund um das Herbergsareal finden sich aktuell noch viele dauerhaft genutzte Wohnungen. Beim Entstehen eines reinen Feriengebiets fürchtet der Bauamtsleiter Konflikte mit den dort lebenden Einheimischen. Die Kommune will darum frühzeitig mit möglichen Erwerbern ins Gespräch kommen.

Ein Auge hat die Kommune auch auf Größe und Form der erwarteten neuen Gebäude. Die Bebauung, sagt Ingo Reichelt, müsse sich in die Umgebung einfügen. Absichern will das Seeheilbad ihre Interessen mit dem Bebauungsplan. Die Sitzung der Gemeindevertreter findet im Kurhaus statt und beginnt um 19 Uhr.

Perspektive in anderen Herbergen

„So traurig die Aufgabe der Jugendherberge in Zingst ist, wir geben den Mitarbeitenden und Stammgästen eine Perspektive in anderen Standorten“, sagt Kai-Michael Stybel, Vorstand des Landesverbandes. Damit würden der Fortbestand und die Weiterentwicklung des Gesamtbetriebs der DJH-Jugendherbergen gesichert.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verkaufsprozess ist laut der Sprecherin des Landesverbandes, Miriam Gedrose, noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl sei die Kommune über das Vorhaben informiert worden. In Zingst wurde zwar in der Vergangenheit investiert, um die Lücke bei der Auslastung mit Gruppenreisen und Klassenfahrten zu schließen. Der Versuch sei jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen, denn beispielsweise für Familien sei die Jugendherberge in Zingst aufgrund ihrer Ausrichtung auf Gruppenreisen wenig attraktiv. So befinden sich nur in wenigen Zimmern Badezimmer.

Im Vergleich dazu sei die Jugendherberge Born-Ibenhorst ganz anders aufgestellt. Da gebe es spezielle Familienzimmer, einen riesigen Außenbereich. In Zingst dagegen habe es keinen Spielraum gegeben, um das Haus beliebter zu machen, zumal auch die Ansprüche von Familien oder Einzelreisenden gestiegen seien, sagt Miriam Gedrose.

Sieben Millionen Euro Umsatzverlust

Landesweit haben sieben Jugendherbergen in diesem Jahr nach dem Lockdown gar nicht erst wieder eröffnet. Die Gäste wurden in andere Häuser umgebucht, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so alle fest Angestellten der Zingster Jugendherberge, in den geöffneten Häusern eingesetzt. Der Großteil der Gäste habe die Angebote angenommen, sodass in diesen Sommerferien noch rund 20 000 Kinder und Jugendliche in den verbliebenen sieben Häusern des Deutschen Jugendherbergswerks in Mecklenburg-Vorpommern Ferienfreizeiten erleben konnten, so Miriam Gedrose.

Die Corona-Krise hat die Jugendherbergen besonders hart getroffen. Das Jahr 2020 hat der DJH-Landesverband mit einem Umsatzverlust von sieben Millionen Euro und nur knapp einem Drittel der sonst üblichen Übernachtungszahl abgeschlossen. Zwar gab es Ende 2020 noch einen aussichtsreichen Vorbuchungsstand. Mit dem andauernden Lockdown wurden viele Klassenfahrten und Jugendfreizeiten aufgrund mangelnder Planungssicherheit storniert. Durch den auch von Hotellerie und Gastronomie bekannten Wechsel des Personals in andere Branchen kamen auch Jugendherbergen in Topdestination an die Grenze der Betriebsfähigkeit.

Verkaufserlös für Investitionen in anderen Häusern

Der Ertrag des Landesverbandes in diesem Jahr wird sich im Vergleich zu 2020 kaum steigern, heißt es in der Mitteilung. Das Geld reiche gerade einmal für die Sicherung des Status Quo, nicht aber für Investitionen und Instandhaltung. Darum der Verkauf der Jugendherberge in Zingst. Die Liegenschaft in dem Seeheilbad ist seit 1997 Eigentum des DJH-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter