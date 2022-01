Zingst

Die Datenbasis für ein neues Verkehrsmodell in dem Seeheilbad wächst weiter. Nachdem zuletzt während der Hauptsaison eine Verkehrszählung durchgeführt wurde, geschieht das nun ein weiteres Mal – in der „toten Jahreszeit“, wie der Leiter des Bauamtes, Ingo Reichelt, sagt. Ab morgen werden an 14 verschiedenen Messstellen Kameras installiert, mit denen nicht nur die Zahl der passierenden Fahrzeuge erfasst wird. Es wird zusätzlich nach Art des Fahrzeugs unterschieden. Für das künftige Verkehrskonzept für Zingst ist es schon wichtig zu wissen, welche Routen beispielsweise bevorzugt von Lkw-Fahren genommen werden.

Im Auftrag der Kommune nimmt die IPO Hamburg GmbH, deren Geschäftsmodell die Erstellung von Verkehrsentwicklungsplänen ist, elf Knotenpunkte des Zingster Straßensystems in den Fokus. Dazu kommen drei Messpunkte im Straßenverlauf von Seestraße und Dünenstraße. Bei den Knotenpunkten haben die Experten alle in Zingst bekannten „Staufallen“, wie beispielsweise die Kreuzung Jordanstraße/Hafenstraße, im Blick.

Datenschutz ist gewährleistet

Ermittelt werden die Verkehrsströme mit Videotechnik, die an Masten der öffentlichen Straßenbeleuchtung oder Masten von Verkehrszeichen angebracht wird. „Durch eine niedrige Auflösung der Aufzeichnungen in schwarz-weiß wird hierbei der Datenschutz gewährleistet“, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung. Angebaut werden die Kameras an den ersten Messpunkten am Freitag, 14. Januar. Sie sollen bis Anfang Februar an unterschiedlichen Tagen und unterschiedlichen Uhrzeiten nacheinander an allen 14 Messstellen im Einsatz sein.

Ingo Reichelt erhofft sich von der neuerlichen Verkehrszählung in Zingst eine „klare Datenbasis, an der wir uns entlanghangeln können“. Vor allem kann mit den Daten „gespielt“ werden. Anhand von Modellen können beispielsweise die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen dargestellt werden. So plant die Kommune, etwa die Durchfahrt der Seestraße in Höhe des Seebrückenvorplatzes zu sperren. Die parallel zum Deich verlaufende Straße soll den Plänen zufolge zu zwei aufeinander zulaufende Sackgassen gemacht werden.

Folgen werden sichtbar gemacht

Mithilfe des computergestützten Modells mit realen Verkehrszahlen können die Folgen solcher Entscheidungen visualisiert werden. Denn eins will die Verwaltung nicht: Durch Eingriffe in das Verkehrssystem Probleme in anderen Bereichen schaffen. Beim Beispiel Seestraße, so der Leiter des Bauamtes, müsse bedacht werden, wie die in die Sackgasse einfahrenden Fahrzeuge aus der möglichst problemlos wieder herausfahren können.

Um dem vor allem während der Hauptsaison vorherrschenden Verkehrs-Chaos in dem Seeheilbad Herr zu werden, hat die Kommune einen ganzen Instrumentenkasten zur Verfügung. So sei Ingo Reichelt zufolge beispielsweise die Einrichtung von Fahrradstraßen denkbar. Auf Grundlage der zahlreichen Daten könnten ganz unterschiedliche Szenarien für den Ort durchgespielt werden.

Kanalisierung von Verkehrsströmen

Großes Ziel ist es, die Verkehrsströme in dem Ort zu kanalisieren. Vor allem innerörtliche Fahrten mit dem Auto sollen vermieden werden. Dafür soll an der Jordanstraße ein zentraler Parkplatz eingerichtet werden. Verabschiedet hat sich die Kommune für dieses Projekt auch vom Bau eines neuen Nationalparkzentrums auf dem Areal. Dem Leiter des Zingster Bauamtes zufolge sei es noch ein längerer Diskussionsprozess, bis ein neues Verkehrskonzept unter Dach und Fach ist.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem Bekenntnis von Land und Bund für den Bau der Darß-Bahn haben die Arbeiten für das Verkehrskonzept in Zingst wieder Fahrt aufgenommen, wie Bürgermeister Christian Zornow (CDU) auf Nachfrage sagt. Das Spektrum der Datenerhebung sei deutlich verbreitert worden. So seien beispielsweise die Pendlerverkehre in den Ort hinein nicht geringer geworden.

Bahn bringt Konzeptarbeit wieder in Schwung

Die Hängepartie zur Weiterführung der Bahnstrecke von Barth nach Zingst und später bis nach Prerow hat die Arbeit an dem Verkehrskonzept ausgebremst. Denn ein Bahnanschluss des Seeheilbades bringt etliche Aspekte mit sich, die in so einem Konzept gewürdigt werden sollen. Umso mehr begrüßt Christian Zornow, dass mit der Winterzählung das für Zingst so wichtige Unterfangen fortgesetzt werde.

Von Timo Richter