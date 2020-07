Zingst

Die ehemalige Panzerhalle gegenüber der Rezeption des Wellness-Camp Düne 6 in Zingst ist unter anderem als reizvolle Kulisse mit spannendem Ambiente für Fotoausstellungen bekannt. Sie hinterlässt aber auch Irritationen bei manchen Gästen.

Ende des vergangenen Jahres formierte sich beim Campingplatz-Betreiber die Idee, das Obergeschoss des markanten Gebäudes als Mitarbeiterwohnraum auszubauen, das modernisierte Erdgeschoss als Lagerhalle mit temporärer Ausstellungsfläche zu nutzen und dafür die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Die Aufstellung eines entsprechenden B-Planes wurde Anfang des Jahres von der Gemeindevertretung beschlossen. Inzwischen ist die Planung so weit fortgeschritten, dass mit der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen werden kann. „Wir sind noch ganz am Anfang des Verfahrens, das klären soll, was hier möglich ist und was nicht“, erläuterte Ingo Reichelt vom Bau- und Liegenschaftsamt. Mit konkreteren Entwürfen sei in etwa zwei bis drei Monaten zu rechnen, mit einem B-Plan erst im kommenden Jahr, war aus dem Bauamt zu erfahren.

Neue Bestimmungen für die Kita „Muschelsucher“

Nur noch Volljährige dürfen Kinder aus der Krippe oder dem Kindergarten der Kita „Muschelsucher“ in Zingst abholen. Das sieht die neue Kita-Satzung des Ostseeheilbades vor, die jüngst von der Gemeindevertretung verabschiedet wurde. Notwendig wurde eine Änderung des Regelwerks eigentlich wegen der Elternbeitragsbefreiung, die im Land MV eingeführt wurde und entsprechende Paragrafen überflüssig machte. Bei der Überarbeitung der Satzung wurden dann auch weitere Bestimmungen präzisiert.

So werden Kinder nun stichtagsgenau (Geburtstag) aufgenommen, Impfungen und Masernschutz müssen nachgewiesen und alle Änderungen im Betreuungsverhältnis schriftlich beantragt werden. Dieses endet für Kinder im Grundschulalter nun mit dem letzten Schultag der vierten Klasse, nicht mehr nach den Sommerferien.

Die ehemalige Panzerhalle in Zingst soll umgebaut werden. Quelle: Susanne Retzlaff

Auf eine wesentliche Neuerung bei der Regelung der Aufsicht waren die Eltern in Gesprächen bereits vorbereitet worden, bestätigt Einrichtungsleiterin Katrin Albrecht. Nur noch volljährige Personen dürfen Krippen- und Kindergartenkinder zur Einrichtung bringen oder sie von dort abholen. Ausnahmen sind möglich, müssen aber schriftlich vereinbart und mit einem Haftungsausschluss versehen werden. Ein selbstständiger Besuch von Kindern ist schriftlich anzuzeigen, die Einrichtung ist mit der Begrüßung bis zur Verabschiedung der Erzieher aufsichtspflichtig.

„Bislang ist es gängige Praxis, dass Hortkinder ihre jüngeren Geschwister nach Hause bringen. Noch hat es dabei keine Unfälle gegeben“, beschreibt Katrin Albrecht einen Umstand, der ihr zunehmend Sorgen und die Satzungsergänzung notwendig macht. Schließlich ist die Verkehrssituation auf Wegen und Straßen des Ostseeheilbades gerade im Sommerhalbjahr durch das hohe Gästeaufkommen recht unübersichtlich geworden. Hinzu kommen Neuregelungen wie der größere Abstand, den Pkw-Fahrer beim Überholen von Radlern einhalten sollen und der auf vielen Straßen auch in Zingst kaum umsetzbar erscheint.

Ablösebetrag für Stellplätze steigt

Verkehrsprobleme würden gerade von der Verwaltung zu Protokoll genommen, merkte Bürgermeister Christian Zornow an, man wolle die Lage im Sommer erfassen und im Herbst an die Auswertung gehen. Regelungsbedarf gibt es auch beim ruhenden Verkehr. Wer in Zingst Gebäude errichtet, hat grundsätzlich für eine angemessene Zahl von Stellplätzen zu sorgen.

Bei Wohngebäuden wird mit einem Stellplatz je 50 Quadratmeter Wohnfläche gerechnet, komplizierter wird es beim Gewerbe. So wird für Gaststätten innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs zwischen Touristinfo und Hafen ein Pkw-Stellplatz je 25 Sitzplätze als ausreichend angesehen, außerhalb dieses Bereiches ist es einer je zehn Plätze.

Stellplatzerrichtung „freikaufen“

Im Gegensatz zu Bauherren von Ferienwohnungen und -häusern können sich die von Gewerbebetrieben und Geschäften von der Verpflichtung zur Stellplatzerrichtung „freikaufen“, indem sie eine Ablösesumme an die Gemeinde zahlen. Etwa ein bis drei Bauherren im Jahr machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Für die Ermittlung der Höhe der Summe werden die Realkosten eines Stellplatzes nach der Formel „Bodenrichtwert mal benötigte Quadratmeter plus Herstellungskosten“ zugrunde gelegt.

Da insbesondere der Bodenrichtwert seit der letzten Festlegung 2018 deutlich gestiegen ist, wurde eine Neukalkulation des Ablösebetrags nötig – mit dem Ergebnis, dass er um 66 Prozent von bisher rund 7060 Euro für einen Pkw-Stellplatz auf rund 11 750 Euro gestiegen ist.

„Der Freikauf darf nicht begünstigt werden“, erklärte Matthias Hoth vom Bau- und Liegenschaftsamt die Notwendigkeit einer entsprechenden Änderung der Stellplatzssatzung. Der Ablösebetrag wird übrigens zweckgebunden für die Organisation des ruhenden Verkehrs (z. B. Parkplatzbau) eingesetzt.

Von Susanne Retzlaff