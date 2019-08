Zingst

An dieser Stelle irgendwelche Redewendungen mit einem Anstrich à la „rüstiger Rentner“ oder „gehört noch lange nicht zum alten Eisen“ zu bringen, würde Lothar Kock um Längen nicht gerecht werden. Wenn man sich mit dem Sachsen-Anhaltiner unterhält, bekommt man nicht das Gefühl, er wolle irgendwem, vor allem jüngeren Generationen, irgendetwas beweisen. Lothar Kock tut einfach, was er gerne tut, weil er es kann, weil er fit ist, weil er helfen möchte. „Es ist eine Berufung, eine schöne Aufgabe und jedes Jahr eine schöne Zeit“, sagt Lothar Kock einfach. Und das seit mittlerweile 45 Jahren. Deshalb gehört der 78-Jährige in Zingst zwar nicht zum alten Eisen, aber als der wohl älteste Rettungsschwimmer auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst eigentlich schon zum Inventar.

Auf dem „Mutti-Turm“

Auf dem sogenannten „Mutti-Turm“ ist Kock, der in Danzig geboren ist und seit 1946 in Barleben bei Magdeburg lebt, seit zehn Jahren stationiert. Der Turm heißt so, weil hier der Strandübergang der Zingster Mutter-Kind-Kurklinik liegt. Klinik-Mitarbeiter und Kinder fragen jedes Jahr, ob „Opa Lothar“ auch wieder da ist. Ist er. „Und vor allem die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie mich wiedersehen“, sagt der 78-Jährige.

1972 entschied sich Lothar Kock, Rettungsschwimmer zu werden. Seine erste Station im Sommer war Zierow bei Wismar. 1974 wurde er erstmals in Zingst eingesetzt. „Es war eine herrliche Zeit“, erinnert er sich. Längst war das Seeheilbad noch nicht so zugebaut wie heute, die Straßen waren weder gepflastert noch asphaltiert, alles war noch etwas beschaulicher als heute. Im Kurhaus gab es täglich einen Tanzabend. „Ab und zu war ich da auch“, sagt Kock mit einem verschmitzten Lächeln. 1975 lernte er hier seine Frau kennen, damals ebenfalls Rettungsschwimmerin.

Bewerbung für den Urlaub

Bis zu 15000 Menschen tummeln sich heutzutage in Spitzenzeiten an dem 4,6 Kilometer langen Strandabschnitt, den die Zingster Rettungsschwimmer absichern. In der Saison werden zwischen 18 und 25 Retter auf dem Hauptturm und den sechs Nebentürmen eingesetzt. Lothar Kock zieht die komplette Saison durch, bis zum 31. August. Als Rentner hat er dafür die Zeit. Vor seinem Ruhestand war er zwei bis drei Wochen an der Ostsee im Einsatz. Fit hielten ihn stets die Leichtathletik, das Turnen und der Fußball.

Neben dem Gefühl, sich ehrenamtlich engagieren zu wollen, gab es für Lothar Kock aber auch einen etwas profaneren Grund für den Einsatz in Zingst. „Es war damals schwierig, als Urlauber einen Ostseeplatz zu bekommen“, erinnert er sich. Die Mitarbeiter der volkseigenen Betriebe (VEB) aus dem Süden der DDR konnten sich für einen Urlaub und eine Unterkunft in den damaligen VEB-Unterkünften und FDGB-Heimen an der Ostsee bewerben, mussten teilweise aber Jahre auf eine Zusage warten.

Einfacher war der Weg an die Küste als Rettungsschwimmer. Der Rat des Kreises Wollmirstedt im Bezirk Magdeburg entsendete Lothar Kock nach Zingst. „Es waren auch weitere Rettungsschwimmer aus der Region Magdeburg hier eingesetzt“, so Kock, der selbst beim VEB Bakra Kranbau Barleben arbeitete. Jahr für Jahr fand er so im Sommer den Weg nach Zingst. Auch nach dem Ende der DDR.

Erfahrung und Respekt

Die vielen Gespräche mit den Urlaubern, ein netter Plausch hier, eine hilfreiche Auskunft da, würden die schönen Momente ausmachen, sagt Lothar Kock. Glücklicherweise halten sich die Ernstfälle in Grenzen. Doch auch die Schattenseiten des Ehrenamts tauchen auf. „Morgens entdeckten wir einen Mann, der auf dem Wasser pendelte. Da kam jede Hilfe zu spät“, erinnert sich Kock an einen Fall aus den zurückliegenden Jahren. Wichtig sei, nach schweren Unglücksfällen im Team über das Geschehene zu reden.

Lothar Kock könne mit seiner Erfahrung den jüngeren Rettungsschwimmer helfen, meint Jörg Braun, Leiter des Wasserrettungsdienstes in Zingst. „Im Team verstehen sich alle super, alle respektieren sich gegenseitig“, sagt Braun. Das Durchschnittsalter der Zingster Rettungsschwimmer liegt bei 20 Jahren.

Wie lange Lothar Kock noch Rettungsschwimmer sein möchte, wisse er noch nicht. „Nächstes Jahr auf jeden Fall, ich fühle mich noch fit genug.“

Von Robert Niemeyer