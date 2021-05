Zingst: So sind die Wasserretter in die Saison gestartet

Zingst/Dierhagen

Die technischen Einrichtungen auf den Wachtürmen der Rettungsschwimmer zwischen Dierhagen und Zingst sind geprüft, kleinere Schönheitsreparaturen nach der vielfach anstrengenden Wachsaison des Vorjahres sind erledigt – nun haben die Wasserretter vom Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft die neue Saison vor Augen. Am 15. Mai geht es offiziell los. Nur in den Kaiserbädern auf Usedom hat die Badesaison schon vorzeitig begonnen.

Der Wachleiter der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Zingst, Jörg Braun, geht angesichts der Corona-Pandemie zumindest von einem eher ruhigen Start in die diesjährige Badesaison aus. Denn noch dürfen Urlauber aus anderen Bundesländern nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Und dass die Strände auf einmal in Größenordnungen von Einheimischen bevölkert werden – davon geht Jörg Braun nicht aus. Urlaub für die Rettungsschwimmer ist ein verhaltener Saisonauftakt aber nicht.

Viele Retter sind schon geimpft

Die Auswirkungen des Kampfes gegen die Ausbreitung des Virus sind auch auf dem Hauptrettungsturm an der Seebrücke in Zingst zu spüren. Erst einmal mit fünf Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern ist der Hauptturm während der Vorsaison besetzt. Den Rettern werden kostenlose Selbsttest zur Verfügung gestellt. Viele von ihnen sind laut Jörg Braun aber schon geimpft, „weil sie in medizinischen Berufen arbeiten“. Die Abstands- und Hygieneregeln auf den Wachtürmen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst müssen dennoch eingehalten werden.

Erst zur Hauptsaison werden in den Ostseebädern außer den Haupttürmen auch die Nebenwachen besetzt, erst dann erreichen die Teams ihre jeweilige Sollstärke. Das wird beispielsweise in Zingst wie auch in Dierhagen der Fall sein. „Wir gehen am Ende von einer normalen Saison aus“, sagt beispielsweise Jörg Braun.

Wasserretter erwarten viel Arbeit

Ähnlich schätzt der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann die Situation ein: Die Kommunen müssten durch die Wasserretter nicht nur die Verkehrssicherheit an den Stränden gewährleisten. Weil Reiseziele im Ausland zum Teil wegfallen würden, hält es Stephan Fellmann sogar für möglich, dass an den Stränden zwischen Dierhagen und Zingst wie im vergangenen Jahr wieder reichlich Arbeit auf die Wasserretter zukomme.

Davon weiß der Zingster Wachleiter ein Lied zu singen. „Wir hatten im vergangenen Jahr gut zu tun.“ Dessen Stellvertreter Nico Seffner betonte, dass es angesichts der Fülle an dem mehr als vier Kilometer zu bewachenden Strandabschnitt in Zingst im zurückliegenden Jahr schon mal „grenzwertig“ zugegangen sei. Mehr als 100 Einsätze in Erster Hilfe wurden in dem ersten Corona-Jahr registriert. Da ging es darum, eine Schnittwunde zu versorgen, ein Pflaster zu kleben. Rund 30 Mal waren die Rettungsschwimmer aber auch als sogenannte First Responder, also als Helfer vor Ort im Einsatz. Dabei leisteten sie etwa nach Herzinfarkten, Schlaganfällen oder nach Fahrradstürzen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Hilfe.

Drohne erleichtert Suche nach Vermissten

Das Rettungsboot etwa der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Zingst kommt in dieser Woche ebenfalls aus der Werft. Während des Winters wurde eine Generalüberholung vorgenommen. Auch ein Quad ist wieder im Einsatz, um Retter – in diesem Fall auch First Responder – schnell zu den Einsatzorten zu bringen. Auch eine Drohne kann wieder abheben.

Das ferngesteuerte Fluggerät bietet laut Jörg Braun in erster Linie eine zusätzliche Erleichterung bei der Such nach Vermissten, vor allem vermissten Kindern am Strand. Die würden laut Jörg Braun schon mal bis nach Prerow laufen.

Schwimmunterricht für Grundschüler geplant

Im zurückliegenden Jahr haben die Wasserretter in Zingst schon einmal einen Probebetrieb für einen Schwimmunterricht vorgenommen. Wenn alles gut läuft, soll in diesem Jahr Grundschülern aus Zingst und Umgebung das Schwimmen beigebracht werden. Weil derzeit das Schulschwimmen nicht erfolge, könne dadurch Eltern und deren Kindern ein sicheres Gefühl für einen Aufenthalt am Strand gegeben werden. Verantwortlich für den Schwimmunterricht wird Nico Seffner sein.

Für den 23-jährigen Nico Seffner aus Dresden ist es die erste Wachsaison als stellvertretender Wachleiter. Er absolviert in diesem Jahr seine bereits siebte Wachsaison in dem Seeheilbad. Zuvor war er bereits als Schichtleiter der Wasserretter im Einsatz.

