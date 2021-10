Zingst: Strandaufgänge werden modernisiert

Zingst

In Zingst (Landkreis Vorpommer-Rügen) werden Strandübergänge modernisiert. Damit startet der zweite Teil einer großangelegten Baumaßnahme im Bereich des Deiches und des Zingster Strandes. Los geht es mit dem Strandübergang 6 in Richtung Kurhaus. Bis zum Saisonbeginn Ostern im kommenden Jahr sollen die Arbeiten an den Strandaufgängen 6 bis 11a und 15a bis 18 abgeschlossen sein.

Neue Treppen und Fahrradständer

Während der Baumaßnahmen kann es zeitweise zu Behinderungen, Einschränkungen, Umleitungen und Sperrungen in diesen Bereichen kommen.

Zur Modernisierung gehören nach Angaben des Bauamtes der Gemeinde unter anderem die Erneuerungen der Treppen, Fahrradständer, Strandmatten, Übergangsbefestigungen, Auffahrrampen und Sitzbänke. Fast alle Strandzugänge werden demnach künftig im Dünenbereich saisonal mit Strandmatten ausgestattet. Die Strandmatten sollen verhindern, dass Sand abgetragen wird. Außerdem seien die Strandzugänge leichter zu erreichen.

Mehr Barrierefreiheit

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme kommt die Gemeinde Zingst dem Bedarf an Barrierefreiheit und Regelkonformität nach, zudem werden die Strandzugänge und der Deichkronenweg unter gestalterischen Aspekten aufgewertet. „Wichtig ist, dass das Gefährdungspotenzial auf den Deichen und Strandzugängen beseitigt wird und Radtourismus sicherer und optisch erlebbarer wird“, erklärt Ingo Reichelt, Bauamtsleiter des Ostseeheilbades Zingst.

Kosten: Zwei Millionen Euro

Das Projekt wird zu 80 Prozent vom Land gefördert. Die geplanten Baukosten betragen etwa zwei Millionen Euro.

Zuletzt war im Rahmen dieser Maßnahme der Deichkronenweg in Zingst zwischen den Aufgängen 15 und 18 erneuert worden. Eine neue Asphaltdecke wurde aufgetragen.

