Zingst: Suche nach vermisstem Schwimmer geht weiter

Seit Sonntag wird ein Schwimmer in der Ostsee vor Zingst vermisst. Die Suche per Boot und Hubschrauber musste am Montag aufgrund schlechter Wetterlage eingestellt werden, konnte in den vergangenen Tagen auch nicht fortgesetzt werden. Am heutigen Freitag nimmt die Wasserschutzpolizei diese wieder auf.