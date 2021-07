Zingst

Hoffnung, dass der vermisste Schwimmer, der am Sonntag gegen 20.15 Uhr trotz starken Windes und Wellgangs in die Ostsee vor Zingst gesprungen ist, noch lebend gefunden wird, gibt es wohl keine.

Starker Wind behindert Suchmaßnahmen am Montag

Am Sonntag sofort eingeleitete Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Booten und Beamten des Polizeireviers Barth, die am Montag teilweise fortgesetzt wurden, blieben ohne Erfolg. In den Mittagsstunden des Montags konnte die Suche nach dem vermissten Mann nicht fortgesetzt werden.

Der Grund: Wieder wehte ein kräftiger Wind. Schlauchboote der Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund und Sassnitz wurden zwar angefordert, konnten aufgrund des starken Wellengangs letztlich aber nicht eingesetzt werden.

Warten auf besseres Wetter

Die Suche wird nun vorerst nicht fortgesetzt. Die Wetterlage habe sich nicht geändert, begründet der Leiter des Polizeireviers Barth, Matthias Peter.

Da die Meteorologen auch für die nächsten Tage kräftigen Wind vorhersagen, rechnet er damit, dass erst am Freitag die Suche fortgesetzt werden kann. „Kollegen der Wasserschutzpolizei stehen aber sofort zur Verfügung, wenn die Wetterlage es früher zulässt, dass die Suche per Hubschrauber und Booten wieder aufgenommen kann“, informiert er.

Bei dem vermissten Mann handelt es sich wahrscheinlich um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, sich aber in der vergangenen Zeit in Zingst aufgehalten hat.

Von Anja Krüger