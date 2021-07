Darßer Ort

Vor Gericht und auf hoher See, heißt es, sei man in Gottes Hand. Als am Mittwoch im Maschinenraum des Missionskutters „Elida“ ein Öldruckschlauch abplatzt, dass Schiff zwar unter Segeln fahrend aber aufgrund des sogenannten Legerwalls immer näher an die Küste des Ostzingst treibt, animiert Skipper Martin Saal die seemännisch Unerfahrenen an Bord des Haikutters zu beten. Bei zunehmenden Wind aus Nordost funkt der 56-Jährige SOS. Am Ende findet sich die neunköpfige Besatzung des Traditionsschiffes nicht in Gottes Hand wieder, sondern am Haken des Seenotrettungskreuzers „Theo Fischer“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Seenotretter schleppen das knapp 20 Meter lange Schiff in den Nothafen Darßer Ort. Die Gebete werden erhört, ebenso der Notruf des erfahrenen Skippers.

Seit 1997 steuert er die „Elida“ vom Heimathafen Kiel aus in andere Häfen in Nord- und Ostsee, um dort über das Evangelium zu sprechen. Ziel des aktuellen Törns ist Stralsund. In der Hansestadt soll mit der dortigen Kirchenallianz ein Gottesdienst gefeiert werden. Martin Saal hofft, die Zeremonie trotz Havarie noch rechtzeitig zu erreichen.

Skipper will Barhöft erreichen

Noch gestern soll der Öldruckschlauch nach einer notdürftigen Reparatur auf See ersetzt werden. Am heutigen Freitag wird ein Kettenschloss für den Antrieb der Ruderanlage erwartet, sodass die „Elida“ den Nothafen wieder verlassen kann und noch heute Kurs nimmt auf die Hansestadt Stralsund.

Zwar bestand die Gefahr, dass das Traditionsschiff auf dem Strand des Ostszingst zerschellt. Doch vor dem Notruf versucht Martin Saal, dass Schiff unter Segeln wenigstens in den Hafen in Barhöft zu manövrieren. Doch ein auffrischender Wind, der nun aus Nordost bläst, macht das Unterfangen zu einer unsicheren Angelegenheit. Eine Strandung will der Skipper, der eigenen Angaben zufolge jährlich zwischen 2000 und 4000 Seemeilen auf Nord- und Ostsee unterwegs ist nicht riskieren. 1000 Liter Diesel im Tank, das zuvor ausgelaufene Motorenöl hätten eine Umweltkatastrophe bedeutet. Dann doch lieber am Haken der Seenotretter in einen sicheren Hafen geschleppt werden.

Unglücksstelle Kutter, Zingst Ostsee Quelle: Arno Zill

Notdürftige Reparatur

„Es war keine bedrohliche Situation“, konstatiert der Skipper der „Elida“. „Alle an Bord waren cool drauf.“ Das Abplatzen des Öldruckschlauchs soll unter Segeln repariert werden. Das gelingt nur zum Teil, die Maschine kann nur mit niedrigen Drehzahlen laufen. Sie wird gestoppt, das Motoröl ist ausgelaufen. Wenigstens den Ostzingst will Martin Saal noch passieren, um dann mit Achterwind bestenfalls nach Stralsund, wenigstens aber nach Barhöft segeln zu können. Als ein Auflaufen auf dem Ostzingst nicht mehr vermeidbar scheint, setzt er Mittwochmittag den Notruf ab. Zweieinhalb Seemeilen trennen die „Elida“ da vom Ufer, so Martin Saal.

Die Seenotretter schätzen die Situation etwas anders ein. Als sie den Havaristen erreichen, hat der Wind auf Nordost gedreht, er bläst mit Stärke fünf, zunehmend. Die Wellen erreichen locker zwei Meter Höhe, so der Vormann der „Theo Fischer“, Frank Weinhold. Beim Eintreffen des Seenotrettungskreuzers sei der Haikutter nicht einmal eine Seemeile vom Auflaufen auf den Strand entfernt.

Absolut manövrierunfähig

Die „Elida“ ist dem Seenotretter zufolge absolut manövrierunfähig. Die Maschine steht, das Ruder ist nicht zu gebrauchen. Dem Skipper des Missionskutters zufolge sei die Schleppleine in den Heckbereich geraten und habe eine Steuerkette gesprengt. Allein die Schleppleine auf den Havaristen zu bringen, erweist sich als anspruchsvolle Aufgabe. An Bord der „Theo Fischer“ wird sogar über den Einsatz eines Leinenschussapparates nachgedacht. Am Ende gelingt es, eine Wurfleine an Bord der „Elida“ zu schleudern.

Der Seenotrettungskreuzer "Theo Fischer" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat die „Elida“ am Haken. Quelle: Die Seenotretter/DGzRS

Rund 60 Meter Schleppleine werden ausgebracht. Um den nicht steuerbaren Havaristen sicher in den Nothafen zu bugsieren, wird die Schleppverbindung auf etwa die Hälfte der ursprünglichen Länge gekürzt. Mit dem schlingernden Schiff im Schlepptau manövriert Frank Weinhold die „Theo Fischer“ in den Nothafen Darßer Ort. Der Wind aus Nordost drückt die Wellen bis fast ins Hafenbecken.

Urlauber helfen beim Anlegen

Kaum wird es ruhiger, wird die Schleppverbindung gelöst, die „Elida“ setzt sanft im Sanddepot auf, das für die künftige Renaturierung des Nothafens nach Eröffnung des Inselhafens in Verlängerung der Prerower Seebrücke angelegt wurde.

Der Havarist wird längsseits genommen, um ihn an die marode Kaikante zu bugsieren. Der weiter auffrischende Wind verhindert das. Festmacher werden von der „Elida“ an Land geworfen. Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher zufällig anwesender Urlauber – schon das Auslaufen des Seenotrettungskreuzers hat sich angesichts des Seeganges als respektables Schauspiel erwiesen – wird das Traditionsschiff ans Ufer gezogen.

Einsatz zum Abschied

Als anspruchsvollen Seenoteinsatz stuft Frank Weinhold die Aktion vor dem Ostzingst ein. Die „Elida“, Baujahr 1939, wäre bei einer Strandung verloren gegangen. Und ein bisschen war der Einsatz auch Abschied von der „Theo Fischer“. Der Kreuzer wird durch die „Nis Randers“ ersetzt. Der Neubau wurde jüngst zu Wasser gelassen. Frank Weinhold rechnet damit, den neuen Kreuzer Ende August in den Nothafen steuern zu können. Mit Blick auf die „Theo Fischer“ sagt er: „Da haben wir noch einmal ein schönes Ding gedreht.“

