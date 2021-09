Zingst

Die „Lustige Anna“ hat derzeit nichts zu lachen. Die Erlebnisbahn ist am Montag in einen Unfall verwickelt worden. Dabei wurden sieben Fahrgäste leicht verletzt. Seit 30 Jahren ist die Darßbahn Erlebnistouren GmbH regelmäßig mit fünf Bahnen in Prerow und Zingst unterwegs. Der Unfall am Wochenbeginn war der erste mit Personenschaden, sagt Geschäftsführer Henry Plotka. Er freute sich, dass niemand ernsthaft verletzt worden sei. Bislang sei es höchsten zu sogenannten Parkplatzremplern gekommen.

Getroffen hat es mit der „Lustigen Anna“ den ersten Zug, der rein elektrisch angetrieben wird. Die Bahn sei gerade erst umgerüstet worden. Henry Plotka geht davon aus, dass die Erlebnisbahn in diesem Jahr nicht wieder eingesetzt werden kann. Die am Unfall beteiligte Fahrerin der Bahn war am Dienstag mit einem anderen Zug des Unternehmens in Zingst unterwegs.

Drei Waggons gestreift

Was war passiert? Laut Polizei wollte ein 74-jähriger aus Sachsen mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz am Experimentarium nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Prerow abbiegen. Im Gegenverkehr befand sich zu dem Zeitpunkt die Erlebnisbahn, die in drei Waggons mehrere Fahrgäste in Richtung Bahnhofstraße beförderte. Laut Polizei stieß der Urlauber aus Leipzig dann seitlich mit der Erlebnisbahn zusammen und streifte alle drei Anhänger.

Sieben Fahrgäste wurden leicht verletzt. Ein 80-jähriger Urlauber aus Niedersachsen wurde mit einer Kopfverletzung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Eine 60-jährige Mitfahrerin aus Berlin, eine gleichaltrige Frau aus Sachsen und deren 59 Jahre alter Ehemann sowie ein Ehepaar (61 und 64) aus Brandenburg erlitten Verletzungen an den Beinen. Eine 58-Jährige aus Sachsen-Anhalt klagte der Polizei zufolge über Schmerzen im Oberkörper. Diese Betroffenen wurden am Unfallort ambulant untersucht.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Der Pkw-Fahrer und dessen 72-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Das Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen den Autofahrer werden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von Timo Richter