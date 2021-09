Zingst

Bei einem Unfall mit einer Bäderbahn sind am Montag im Ostseebad Zingst sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 74 Jahre alter Urlauber aus Sachsen gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto von einem Parkplatz in der Straße Am Bahndamm nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Prerow abbiegen. Im Gegenverkehr befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Bäderbahn der Marke Tschu-Tschu-Bahnen, die in drei Wagons mehrere Insassen in Richtung Bahnhofstraße beförderte. Offenbar übersah der Senior die Bahn und rammt diese seitlich. Sein Auto kollidierte mit allen drei Anhängern.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sieben Insassen der Bahn leicht. Ein 80-jähriger Urlauber aus Niedersachsen wurde mit einer Kopfverletzung durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. Eine 60-jährige Mitfahrerin aus Berlin, eine 60-jährige Frau aus Sachen und ihr 59-jähriger Ehemann so wie ein Ehepaar im Alter von 61 und 64 Jahren aus Brandenburg erlitten Verletzungen an den Beinen. Eine 58-Jährige aus Sachsen-Anhalt klagte über Schmerzen im Oberkörper. Diese sechs Insassen wurden am Unfallort ambulant untersucht. Die 74-jährige BMW-Fahrer und seine 72-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Den entstandene Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Von OZ/rb