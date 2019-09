Zingst

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen Mittag ist in Zingst ein zehnjähriges Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste der Junge zur Behandlung seiner Wunden am Kopf in das Universitäts-Klinikum nach Greifswald gebracht werden.

Der Junge trug keinen Helm

Ereignet hat sich das Unglück in der Hafenstraße des Seeheilbades. Der Junge sei gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Strandstraße unterwegs gewesen und plötzlich gestürzt, erklärte eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Stralsund. Der Zehnjährige habe keinen Helm getragen. Offenbar sei die Kette während der Fahrt abgesprungen.

Die Polizei rät ihn diesem Zusammenhang allen Radfahrern, einen Helm zu tragen. Dieser kann im Falle eines Unfalls vor Kopfverletzungen schützen und somit Leben retten.

Von Jens-Peter Woldt