Zingst

Ein „Handwerker-Aktions-Markt“ soll an das Experimentarium angebaut werden. Technische Experimente im Inneren, traditionelles Handwerk draußen – das ist Absicht des gleichlautenden Bebauungsplans für die viel besuchte Einrichtung. Immerhin rund 23 000 Besucher strömen alljährlich in das Experimentarium. Zingst will diese Zahl weiter steigern und investiert dafür rund 1,1 Millionen Euro.

Los geht es mit den Bauarbeiten Anfang September. Geöffnet bliebt während der Bauphase auf jeden Fall der Innenbereich des Experimentariums, auch die Werkstatt, in der die Workshops stattfinden, soll während der Bauarbeiten gleich nebenan auf bleiben. Möglicherweise wird nur der Zugang zur Werkstatt verlegt werden müssen, wie der Leiter des Experimentariums, Jens-Uwe Kock, sagt.

Außenbereich wird komplett geräumt

Komplett beräumt wird in den kommenden Tagen der Außenbereich. Dort entsteht dann eine Hansestadt. Heißt: An der Grenze zur benachbarten Bebauung wird ein Flachbau errichtet. Verkleidet wird der Neubau mit einer Fassade, die die Silhouette einer alten Hansestadt darstellen soll. Bis zu sechs Meter hoch werden die Giebelfassaden aufragen.

Seit mehreren Jahren wird in dem Seeheilbad überlegt, wie der Außenbereich des Experimentariums aufgewertet werden kann. Nun ist mit dem Um- beziehungsweise Neubau eine Lösung gefunden. Traditionelles Handwerk soll in den neuen Werkstätten nicht nur präsentiert werden, sondern die Besucher zum Ausprobieren und Mitmachen animieren.

Zusätzliches Angebot für kreative Beschäftigung

Der Leiter des Experimentariums, Jens-Uwe Kock, schaut auf die Pläne für den neuen Außenbereich. Quelle: Timo Richter

Die Umgestaltung bezeichnet Jens-Uwe Kock als Entwicklungsprozess, die Angebote würden den Wünschen der Besucher angepasst. Grundsätzlich wird mit dem Umbau das Angebot an Möglichkeiten der kreativen Beschäftigung ausgeweitet. Denn auch nach dem Umbau, der spätestens bis zur kommenden Saison über die Bühne gegangen sein soll, wird es die Workshops des Experimentariums geben.

Vergeben an bereits vorhandene Interessenten werden die neuen Werkstätten. Besetzt sind die Werkstätten nicht von Mitarbeitern des Zingster Kurbetriebs, sondern an Dritte. In den Handwerker-Ateliers können die Kunsthandwerker ihrer Arbeit nachgehen, sollen aber auch interessierte Besucher mitarbeiten lassen. Ganz unterschiedliche Handwerke können die Interessierten ausprobieren, können sich als Schmied, Töpfer oder Email-Künstler versuchen.

Hoffnung auf mehr einheimische Besucher

Damit nicht genug, der Außenbereich wird mit einem riesigen Holzschiff gefüllt. Das Spielschiff für Jung und Alt soll zum Austoben da sein, sagt Jens-Uwe Kock. Dann seien die Besucher bereit für den Besuch des „wissenschaftlichen Bereichs“. Gemeint sind damit die Experimente im Gebäude selbst. Immerhin mehr als 70 Stationen mit verblüffenden Erscheinungen, physikalischen Ereignissen und Gedankenspielen sind im Experimentarium zu finden.

Der neue Handwerkermarkt soll einen Besuch der Einrichtung natürlich noch interessanter machen. Vor allem hofft Jens-Uwe Kock, außerhalb der Hauptsaison auch Einheimische im Experimentarium begrüßen zu können.

Wirtschaftsministerium unterstützt das Projekt

Das lässt sich die Kommune einiges kosten. Rund 1,1 Millionen Euro stehen zur Verwirklichung des Vorhabens zu Buche. Gefördert wird das Projekt vom Wirtschaftsministerium des Landes. Ein Zuwendungsbescheid liegt nach Worten von Bauamtsleiter Ingo Reichelt vor.

Gleichwohl drohten die Kosten aus dem Ruder zu laufen. Grund ist die aktuelle Situation auf dem Markt der Handwerksbetriebe. Gegenüber ersten Berechnungen müsse für jedes Gewerk mehr Geld aufgebracht werden. Aber: „Wir sind in der glücklichen Lage, überhaupt für jedes Gewerk einen Betrieb gefunden zu haben.“

Von Timo Richter