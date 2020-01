Zingst baut Promenade über die Düne

Zingst

Freudig gestimmt zeigt sich der Zingster Bürgermeister. Christian Zornow ( CDU) freut sich auf neue Wege in dem Seeheilbad. Der Ort wird eine – wenn auch abgespeckte Version – einer Dünenpromenade erhalten. Schon in der kommenden Woche werden die Mitglieder der Gemeindevertretung über die Vergabe der ersten beiden Bauabschnitte des Projekts abstimmen.

Vergeben werden die Arbeiten für die Holzarbeiten im Bereich der Düne zwischen Seebrücke und Fischerstrand sowie die Asphaltarbeiten auf dem Deich. Denn: Auf einem Steg über die Dünen können Interessierte nur zwischen Seebrücke und dem nächsten westlichen Strandzugang flanieren. Dort, am Fischerstrand, schwenkt die Promenade in Richtung Deich, führt auf dem Damm auf einem leicht verbreiterten Weg bis zum Experimentarium. Dort wird eine Rampe erstellt, so dass auch Menschen mit Behinderung die Promenade nutzen können.

Baubeginn für Promenade im März

Verabschiedet hat sich das Seeheilbad damit von einer längeren Promenade auf der Düne bis hin zum Experimentarium. Nicht gebaut wird auch ein ursprünglich geplanter Fahrstuhl für Menschen mit Behinderung. Für den Bürgermeister hat das Vorhaben dennoch hohe Priorität. Gerade in dem Bereich träfen Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf den Seebrückenvorplatz. Die Promenade könnte die bisher teilweise angespannte Situation für alle Beteiligten erleichtern.

In dem Zusammenhang sind auch weitere Vorhaben in Zingst zu sehen. Die Fläche am Deichfuß, bislang zeitweise genutzt, soll fester Platz für Freizeitaktivitäten werden. Christian Zornow denkt dabei über den Bau von Tischtennisplatten nach. Die Arbeiten für die Dünenpromenade sollen noch im März beginnen.

Neue Gebiete fürs Dauerwohnen ?

„Einen Schwerpunkt der Verwaltungsarbeit wird in diesem Jahr auch die Innenentwicklung bilden“, sagt der Bürgermeister. Bereits in der kommenden Woche stimmen die Gemeindevertreter über eine Fortschreibung des Themas ab. Heißt: Die Innenentwicklung bleibt weiterhin Aufgabe der Verwaltung. Das kann auch bedeuten, dass beispielsweise neue Baugebiete allein dem Dauerwohnen vorbehalten sind.

Basis ist eine Analyse beispielsweise zur baulichen Nutzung. Wo überwiegt die Feriennutzung, wo steht Dauerwohnen im Vordergrund? Aus den Ergebnissen wird dann eine verbindliche Bauleitplanung für Zingst erarbeitet. Christian Zornow bezeichnet das als richtungsweisende Entscheidungen für Zingst. Konkrete Maßnahmen müssten aber auch aus der noch zu beschließenden Fortschreibung abgeleitet werden.

Keine Entscheidung ohne Darßbahn im Hinterkopf

Dauerwohnen oder Feriennutzung ist nur eine Thematik. Ganz weit oben steht auch die Verkehrsentwicklung in dem Seeheilbad. Problem ist die immer noch ausstehende Entscheidung zur Wiederinbetriebnahme der Darßbahn erst bis Zingst, später bis nach Prerow.

Schon seit längerem wird in Zingst über die Verringerung von innerörtlichem Verkehr nachgedacht. Lösungen hat die Verwaltung zwar in petto, ob die aber zu verwirklichen sind, hängt oftmals von der Weiterführung der Darßbahn ab.

Auffangparkplatz mit Haltepunkt geplant

So plant die Kommune einen Auffangparkplatz für Pendler am Ortseingang aus Barth kommend. Parkplatz Wellenwiese, ist das Vorhaben überschrieben. Zwischen der neu gebauten Rettungswache und der Ortszufahrt soll ein Parkplatz entstehen. Die künftige Darßbahn soll am Gewerbegebiet einen zusätzlichen Haltepunkt erhalten. Die Planungsbehörde der Landesregierung jedenfalls würde dem Wunsch folgen, sollte der Bedarf nachgewiesen werden.

Überhaupt hat die mögliche Reaktivierung der Darßbahn die Verkehrsplanung in Zingst zuletzt stark beschäftigt. Gerade im westlichen Bereich des Ortes war die Darßbahn „strenge Bedingung“ jeglicher Vorhaben. Zuletzt hatte sich die Kommune mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, den Bahnhof etwas zu verlegen, damit die freie Fahrt auf einer wichtigen Straße in dem Ort nicht durch einen Bahnübergang behindert werde.

Trotz aller vorbereitender Planungen wartet die Kommune weiterhin dringend auf eine endgültige Entscheidung zum Bau der Darßbahn bis Zingst beziehungsweise Prerow, wie Christian Zornow sagt.

Straßensanierung geht weiter

Trotz der bislang ungeklärten Finanzierung von Maßnahmen im Straßenbau durch den Wegfall der Anliegerbeiträge will Zingst in diesem Jahr wenigstens eine Straße sanieren. Das ist im Entwurf der Haushaltssatzung eingeplant, so Bürgermeister Christian Zornow. Die zu sanierende Straße müsse noch benannt werden.

Von Timo Richter