Zingst bringt Bau eines Indoor-Spielplatzes weiter voran

Zingst

Am Bahndamm in Zingst soll ein Pandino-Resort entstehen. Der Borner Geschäftsmann Jonas Holtz will auf dem Grundstück einen großen Indoor-Spielplatz, dazu eine Pool- und Wellnesslandschaft, Gastronomie und Ferienwohnungen schaffen. Die Zingster Gemeindevertreter haben während ihrer Zusammenkunft am Donnerstagabend einstimmig die Vorentwurfsunterlagen zu dem Vorhaben gebilligt.

Als unspektakulär bezeichnete Matthias Hoth vom Bauamt der Zingster Gemeindeverwaltung den aktuellen Planungsstand. Mit der Zustimmung zu den Vorentwürfen befinde sich das Genehmigungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans noch in der Anfangsphase. So müsse noch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgen. In diesem Zusammenhang würden mehr als 30 Institutionen zu einer Stellungnahme zu dem Vorhaben aufgefordert.

Erste Skizzen präsentiert

Das Grundstück zwischen dem denkmalgeschützten alten Bahnhofsgebäude und der Multimediahalle kann laut Matthias Hoth nicht komplett bebaut werden. Im nordöstlichen Bereich werde das Baufeld abgerundet. Grund ist der Bau der Darßbahn. In dem Bereich des Areals könnten Anlagen im Zusammenhang mit der Gleisführung, beispielsweise Gräben, entstehen. Der künftige Kopfbahnhof in Zingst werde dann auf der anderen Straßenseite entstehen. Geplant ist in unmittelbarer Nachbarschaft zudem ein Einkaufsmarkt.

Im Anschluss präsentierte Matthias Hoth erste Ideenskizzen, wie das Pandino-Resort einmal aussehen könnte. Der Spielbereich könnte 1500 Quadratmeter groß sein. Diese Zahl sage aktuell aber nichts über die tatsächliche Größe aus und könne sich auch ändern. Auch die vorgestellte Bebauung sei „eine erste Idee, die so nicht verwirklicht werden wird“.

Zu erkennen waren auf den Skizzen zwei große Gebäude für den Indoor-Spielplatz sowie die Pool- und Wellnesslandschaft. Eingerahmt wurde der verbleibende Grundstücksteil von Ferienhäusern. Auf der Freifläche im Inneren des Areals war in der Skizze ein gastronomischer Betrieb dargestellt. Mit der Billigung der Vorentwurfsunterlagen könne die Verwaltung in das frühzeitige Beteiligungsverfahren einsteigen. „Ein großer Indoor-Spielplatz ist sinnvoll“, hieß es dazu aus dem Kur- und Tourismusausschuss der Zingster Gemeindevertretung.

Bebauungsplan als Regulativ

Um die Bautätigkeit in dem Ort zu regulieren, werden in dem Seeheilbad seit Jahren einfache Bebauungspläne über einzelne Bereiche des Ortes gelegt. So geschehen nun auch für den nördlichen Bereich des Kavelwegs. Der Bereich sei zwar schon „massiv bebaut“, wie Bauamtsleiter Ingo Reichelt sagte. Trotzdem seien Bauprojekte möglich. „Bauherren entwickeln eine Fantasie, mit der man nicht rechnet“, so der Leiter des Bauamtes.

Mit dem am Ende einmütig beschlossenen Bebauungsplan werde definiert, was in dem Bereich möglich ist. Es sollten Höchstgrenzen abgesteckt werden. Das betrifft Baufluchten, Abstände sowie die Gestaltung, vor allem aber das Maß der baulichen Nutzung. Damit will die Kommune beispielsweise die Größe und Höhe von Neubauten regulieren. Ingo Reichelt hatte den einfachen Bebauungsplan dafür als „sehr gutes Instrument“ bezeichnet.

Veränderungssperre schützt Willen der Kommune

Praktisch im selben Atemzug beschloss das Gremium einstimmig eine Veränderungssperre für den Bereich des nördlichen Kavelweges. Die Ziele der Planung, die ja mit der Aufstellung eines Bebauungsplans noch nicht definiert sind, sollen nicht gefährdet werden, wie der Bauamtsleiter betonte. Ausnahmen der zeitlich befristeten Veränderungssperre könne er sich nicht vorstellen, solange der Bebauungsplan für das Gebiet keine Rechtskraft habe.

Ebenfalls einstimmig bestätigten die Gemeindevertreter den Abschluss des gemeindeeigenen Abwasserentsorgungsbetriebs. Ein Wirtschaftsprüfer hatte der Bilanz die uneingeschränkte Bestätigung gegeben.

Von Timo Richter