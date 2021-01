Zingst

Das Coronavirus schlägt auf die Haushaltsplanung in Zingst durch. Die Gemeindevertreter haben jüngst den Etat für das laufende Jahr beschlossen. Der Haushalt ist auch ohne einen Griff in die Rücklagen ausgeglichen. Größter Einzelposten ist der angepeilte Kauf einer Drehleiter für die freiwillige Feuerwehr des Seeheilbades.

Immerhin wird mit einer Investition in Höhe von 750 000 Euro gerechnet, wie Bürgermeister Christian Zornow ( CDU) auf Nachfrage sagte. Ausgeben will die Kommune ihren Anteil aber nur, wenn Land und Kreis eine Zusage für die von Zingst vorgeschlagene Drittel-Finanzierung leisten. Ursprünglich war mit der Stationierung einer Drehleiter bei den Feuerwehren in Barth und in Ribnitz-Damgarten eine ausreichende Versorgung der Halbinsel mit diesem Rettungsmittel einhergegangen.

Brandschutz erfordert Drehleiter

Der Brandschutzbedarfsplan für das Seeheilbad allerdings sieht, wie auch die Analysen in anderen Kommunen auf dem Fischland-Darß-Zingst, die Anschaffung einer Drehleiter vor. In Ahrenshoop beispielsweise hatte Wehrführer und Bürgermeister Benjamin Heinke die Stationierung einer Drehleiter in dem Künstlerort mit Hinweis auf eine aktuell nicht zu bewerkstelligende Besetzung des Fahrzeugs abgelehnt.

In Zingst dagegen wird die Anschaffung einer Drehleiter als Ergebnis der Brandschutzbedarfsplanung gesehen. Die bereits vorhandenen Spezialfahrzeuge in Barth und Ribnitz-Damgarten reichen laut Bürgermeister Christian Zornow allerdings in Fall einer zeitgleichen Alarmierung nicht aus. Der angepielte Kauf einer Drehleiter in Zingst sei unterm Strich eine „Verdichtung des Rettungsnetzes“.

Defizit 2021

Manchen Planungen macht das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Die Auswirkungen der Pandemie „hat Spuren hinterlassen“, wie Bürgermeister Christian Zornow sagt. Konnte im vergangenen Jahr noch ein Haushalt ohne Defizite aufgestellt werden, ist das für dieses Jahr anders. Allein bei den Einnahme aus der Gewerbesteuer rechnet Christian Zornow, lange auch Chef der Finanzabteilung des Seeheilbades, mit 10 bis 15 Prozent geringeren Einnahmen. „200 000 Euro sind das schon.“

Rund die Hälfte der Einnahmen in Zingst stammen aus dem Steuersoll einheimischer Bewohner und Betriebe, wie Christian Zornow sagt. Dazu kommen die Einnahmen gemeindeeigener Betriebe – aufgrund des eingeschränkten Tourismus wird beispielsweise im Abwasserentsorgungsbetrieb mit drei bis fünf Prozent rückläufigen Abwassermengen gerechnet – sowie die Zuweisungen von Kreis und Land.

Bei Beleuchtung wird gespart

Darum will die Kommune Geld sparen. So wurde mittlerweile der dritte und vierte Bauabschnitt bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zur Förderung durch die Landesregierung ausgeschrieben. Immerhin 420 000 Euro will die Kommune in die neue Technik mit deutlich geringeren Betriebskosten stecken. Seitens des Landes werden solche Vorhaben stets großzügig gefördert. Auch Zingst profitierte davon für den ersten und zweiten Bauabschnitt der Umstellung.

Drittes Großvorhaben in diesem Jahr ist der Bau des Parkplatzes Wellenwiese. Rund 300 000 Euro sind eingeplant, um die Parkkapazitäten im Gewerbegebiet am Ortsausgang in Richtung Barth deutlich nach oben zu schrauben. Wichtiges Ziel der Verwaltung ist es, den Autoverkehr gerade während der Saison aus dem Ort zu drängen. Der Parkplatz am Ortsrand soll die Fahrzeuge aufnehmen.

Klage gegen Ausgleichszahlungen

Damit nicht genug: Die Gemeinde will einen kleinen Parkplatz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben kaufen, um die Fläche in die eigenen Planungen einzuordnen. Dafür sind 150 000 Euro eingeplant.

Als einige der wenigen Kommunen klagt Zingst gegen die Höhe der Ausgleichszahlungen für den Wegfall der Anliegerbeiträge im Zusammenhang mit dem Straßenbau. Viel zu gering sind laut Bürgermeister Christian Zornow die pauschalierten Ausgleichsbeträge. Damit will sich die Kommune nicht abspeisen lassen und klagte. Harsche Kritik gab es auch aus anderen Kommunen. Seitens Borns wurden die Ausgleichzahlungen als lächerlich bezeichnet.

Von Timo Richter