Zingst

Das Seeheilbad Zingst wird gegen die Baugenehmigung für 103 weitere Windenergieanlagen vor dem Darß und dem Zingst klagen. Der erste stellvertretende Bürgermeister Christian Zornow geht davon aus, dass sich auch andere Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst dieser Klage anschließen werden.

Geschehen war das beispielsweise bei einer Klage gegen die Ausweisung des Erweiterungsgebiets Gennaker für den Bau der Windenergieanlagen im Landes-Raumentwicklungsprogramm. In dieser Frage gibt es bis dato allerdings noch keine Entscheidung. Hintergrund: Einem in Bremen ansässigen Firmenkonsortium war die Genehmigung für den Bau der Windenergieanlagen erteilt worden. Das Unternehmen kann sich allerdings erst ab 2016 an einer Ausschreibung für den Offshore-Windpark beteiligen (die OZ berichtete).

Während der konstituierenden Sitzung wurden Christian Zornow als erster sowie Ingo Reichelt als zweiter Stellvertreter von Bürgermeister Andreas Kuhn ( CDU) bestätigt. Zornow wird nach den Kommunalwahlen im Mai am 18. November zum Nachfolger Kuhns ernannt werden. Für seine Vertreter will Christian Zornow zu gegebener Zeit Vorschläge unterbreiten. „Noch ist das kein Thema für mich.“ Neuer Vorsitzender der Zingster Gemeindevertretung ist Carsten Wendt, Vertreterinnen sind Ramona Dost-Wagner und Christiane Kuhn.

Timo Richter