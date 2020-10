Zingst

Mehr Sicherheit für Fußgänger, weniger Verkehr vor der Seebrücke – die Flaniermeile in dem Seeheilbad wird bis auf den Seebrückenvorplatz verlängert. Die Seestraße soll in dem Bereich für den Verkehr gesperrt werden. Heißt: Dort enden künftig zwei aufeinander zuführende Sackgassen. Ungeteilte Zustimmung fand der Vorschlag nicht. Bei zwei Gegenstimmen segneten die Zingster Gemeindevertreter das Vorhaben mit weitreichenden Konsequenzen während der jüngsten Zusammenkunft ab.

Eindringlich warb Karin Eiweleit für das Projekt. Die Leiterin des Ordnungsamtes der Kommunalverwaltung lenkte den Blick auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens in dem Seeheilbad. „Im Bereich der Seebrücke haben wir hohe Verkehrsströme gesehen“, sagte Karin Eiweleit. Dabei war ursprünglich vorgesehen, in dem stark von Fußgängern frequentierten Bereich möglichst wenig Verkehr zu haben.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Ziel des Vorschlages war es denn auch „Verkehr rauszunehmen und den Besuchern der Flaniermeile mehr Sicherheit zu geben“, wie die Leiterin des Ordnungsamtes sagte. Sie unterstrich ihre Vorstellungen mit einem Foto von drei an der Haltestelle der Ortsbahn parkenden Reisebussen. „Diesen Anblick wollen wir in dem Bereich nicht mehr sehen.“ Auch viele Einwohner würden die Seestraße entlang des Deichs als schnelle Verbindung nutzen, um von einem Ortsende zum anderen zu gelangen.

Mit dem Beschluss werde erst einmal das Antragsverfahren begonnen, die Strandstraße in dem Bereich als Fußgängerzone zu widmen sowie die Seestraße zu zwei Sackgassen auszuschildern. Der Vorsteher der Gemeindevertretung, Carsten Wendt ( CDU), bezeichnete die Verlängerung der Fußgängerzone sowie die die Teilung der Seestraße in zwei Sackgassen als Teil einer Gesamtlösung.

Neue Sackgassen für Autos an der Seebrücke Zingst Quelle: Benjamin Barz

Furcht vor neuen Problemen

Die hatte auch Parteikollege Rico Nowicki im Blick. Er fragte, warum diese Maßnahme einem Gesamtkonzept vorgezogen werde. Er fürchtete in der Folge neue Problempunkte an anderen Stellen, über die noch gar nicht nachgedacht worden sei. In diesem Zusammenhang wurde die Kreuzung Hafenstraße/Jordanstraße als gordischer Knoten bezeichnet, den es aufzulösen gelte.

Bürgermeister Christian Zornow ( CDU) verwies auf das künftige Parkraumkonzept. Nicht umsonst habe die Kommune in der Jordanstraße eine Fläche erworben. Dort solle geradezu eine „Parkbastion“ entstehen. Außerdem würden weitere Stellplätze im Bereich des Gewerbegebiets Paaler End gebaut (die OZ berichtete). Klares Ziel des Vorhabens: „Wir brauchen die Seestraße als Radfahrstraße zurück.“

Parkplätze erfahren mehr Beachtung

Ins selbe Horn stieß auch die Leiterin des Ordnungsamtes. Auf Parkflächen werde künftig ein viel höheres Augenmerk gelegt, so beispielsweise auf dem Festplatz in der Jordanstraße. Da kommt auch Geld ins Spiel, denn Parkgebühren sind laut Karin Eiweleit ein Steuerungsmittel, um Verkehrsströme lenken zu können.

Die vor allem während der Saison angespannte Verkehrssituation in Zingst soll nachhaltig entzerrt werden. Laut des Bauamtsleiters wurden bereits verschiedene Schwerpunktbereiche identifiziert. Nach jedem Eingriff oder Änderung der bisherigen Verkehrsführung „wird es eine ganz normale Verkehrsuntersuchung“ geben, um die Auswirkungen – und damit die erhofften Effekte – zu dokumentieren. Ingo Reichelt fürchtete, für ein globales Konzept „schwafeln wir uns zu Tode“.

Wunsch nach breiterem Weg auf dem Deich

Flüssiger und sicherer soll auch der Radverkehr auf der Deichkrone werden. Im Zusammenhang mit dem Bau der kurzen Dünenpromenade wurde auch der Weg auf dem Deich selbst verbreitert. Bürgermeister Christian Zornow kann sich gut vorstellen, das vom Experimentarium bis zur Grenze zum Nachbarort Prerow sowie vom Hauptübergang bis zur Klinik im Osten Zingsts fortzuführen.

Von Timo Richter