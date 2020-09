Zingst

Mittel- und langfristig kann im Osten des Ortes Zingst ein großes Wohngebiet entstehen. 57 Mietwohnungen hat in der Vergangenheit die Kommune selbst gebaut, weil sich kein Investor für das Vorhaben fand. Nun haben die Gemeindevertreter den Weg für den Bau von weiteren rund 80 Mietwohnungen frei gemacht. Und rund um das altersgerechte Wohnen sieht Bauamtsleiter Ingo Reichelt Platz und rechtlichen Rahmen für etwa 120 weitere Wohnungen.

Was am Ende auf dem Gelände des einstigen Marinekomplexes nördlich der Gemeindeverwaltung geschehen soll, wurde innerhalb der Kommune bereits seit Jahren diskutiert. Mit dem Eigentümer war erst ein Hotel, später eine Wohnungsmischform im Gespräch. Inzwischen habe sich die Kommune mit dem Grundstückseigner auf ein Gebiet mit ausschließlich dauerhaft zu nutzenden Wohnungen geeinigt. In der Folge haben die Gemeindevertreter während der jüngsten Zusammenkunft der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans zugestimmt.

Anzeige

Beginn des Genehmigungsverfahrens

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans ist erst einmal nicht mehr als der offizielle Beginn des Genehmigungsverfahrens. Aber der Investor erhält damit eine gewisse Sicherheit, dass dessen Planungskosten nicht in den Sand gesetzt sind. Sollten keine gewichtigen Gründe gegen das Vorhaben sprechen, könne es auch verwirklicht werden, so Ingo Reichelt.

Weitere OZ+ Artikel

Das ist letztendlich auch Wille von Bürgermeister Christian Zornow ( CDU), der sich den Bau von Dauerwohnungen auf die Fahnen geschrieben hat. Noch dessen Vorgänger Andreas Kuhn konnte keinen Investoren für den Bau von Mietwohnungen überzeugen. Unter anderem stand das Erbbaurecht für das kommunale Grundstück im Weg, denn, so Bauamtsleiter Ingo Reichelt, Interessenten habe es gegeben. So wollten beispielsweise Wohnungsgesellschaften wie die Wiro aus Rostock bauen, waren später immerhin beratend tätig, als die Kommune dann auf eigene Rechnung die Mietshäuser hochzog.

Anpassung an vorhandene Bebauung

Aber verkaufen wollte die Kommune das Grundstück nicht, das der damalige Bürgermeister Andreas Kuhn in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ ohne Segen der Gemeindevertreter ersteigert hatte. Erst nachträglich wurde das Handeln per Beschluss der Gemeindevertretung geheilt. „Aufgabe einer Gemeinde ist Wohnungsbau nicht“, sagt Ingo Reichelt und begrüßt das Engagement des Privatinvestors. Die künftigen Häuser werden sich der vorhandenen Bebauung anpassen. Die Häuser der Kommune stehen gleich gegenüber. Wenn auch die Baukörper vielleicht anders aussehen werden, die Geschossigkeit wird identisch sein.

So entsteht in dem Seeheilbad möglicherweise ein modernes Wohnviertel. Denn auch die kommunal errichteten Gebäude bieten laut Bauamtsleiter einen überdurchschnittlichen Standard. Die 57 kommunalen Wohnungen sind allesamt vermietet. Es gibt zudem eine lange Warteliste.

Straßensanierung nach Bauarbeiten

Auch der Baubeginn wird auf sich warten lassen. Auf den alten Gebäuden haben sich bereits kleine Bäume angesiedelt. Da gibt es laut Ingo Reichelt viele Gutachten etwa für Artenschutz, um die alten Gebäude abreißen zu können.

Die Sanierung der Zufahrtsstraße wird auch erst dann erfolgen, wenn Abriss und Neubau erfolgt sind. Auch den als Armeesportplatz übernommenen Sportplatz will die Kommune erst dann zu einer attraktiven Freizeitfläche umgestalten, wenn die großen Bauarbeiten in direkter Nachbarschaft vollendet sind.

Gesamtentwicklung im Blick

Kurzfristig wird sich die angespannte Wohnsituation in Zingst nicht entspannen. Ingo Reichelt hofft, dass das Genehmigungsverfahren für die neuen Wohnungen innerhalb der nächsten zwei Jahre abgeschlossen werden kann. Für die Entwicklung des gesamten Gebietes rechnet der Bauamtsleiter wenigstens mit fünf bis sechs Jahren.

Weil das Seeheilbad mit der Vermietung der Wohnungen keinen Gewinn erwirtschaften darf, aber sämtliche mit Bau und Betrieb der Wohnungen entstehenden Kosten durch die Mieteinnahmen einspielen muss, sind die Wohnung im Vergleich mit erwarteten Mieten privater Vermieter vergleichsweise günstig. Derzeit liegt der Quadratmeterpreis der kommunalen Wohnungen bei 7 bis 7,50 Euro ohne Nebenkosten.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter