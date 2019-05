Zingst

Eine Lücke im Rettungsnetz des Landkreises wird geschlossen. Am Dienstag wurde der Grundstein für eine neue Rettungswache in Zingst gelegt. Die Einrichtung entsteht im Gewerbegebiet „Paaler End“ – strategisch günstig am Ortsausgang in Richtung Barth. Rund 750 000 Euro investiert das Seeheilbad in die Rettungswache. Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises wird künftiger Mieter. Betrieben wird die Wache durch den Arbeiter Samariter Bund (ASB).

Gut zwei Jahre lang wurde ein Rettungswagen probehalber in Zingst stationiert, um überhaupt den Bedarf für eine Rettungswache zu eruieren. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten, ist das Einsatzfahrzeug doch nicht allein für Zingst zuständig, sondern erreicht auch Prerow schnell und kann im Notfall auch den Bereich Barth mit abdecken. Frank-Peter Lender, zuständiger Dezernent in der Kreisverwaltung lobte denn auch den strategisch günstigen Standort der Rettungswache.

Meilenstein für Zingst

Bürgermeister Andreas Kuhn ( CDU) hatte sich schon früh für den den Bau einer Rettungswache in dem Gewerbegebiet eingesetzt. Dass seine Idee nun Wirklichkeit wird, bezeichnete der scheidende Verwaltungsleiter als „Meilenstein für Zingst“. Die Stationierung eines Rettungswagens – an den Wohnungen des Deutschen Roten Kreuzes am Ortsausgang in Richtung Müggenburg – hat gezeigt, dass ein Einsatzfahrzeug auf dem Zingst gebraucht wird. Und zwar nicht nur für Einwohner und Gäste des Seeheilbades, sondern auch für die Menschen in der Region, wie Frank-Peter Lender ergänzte.

Vom neuen Standort aus sei ein Rettungswagen schnell in Prerow, aber auch im Bereich Barth. Zingst, sagte Andreas Kuhn, „hat ein Sicherheitspaket geschnürt.“ Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz oder die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie die freiwillige Feuerwehr sind die Stützen für Brandschutz, Rettung oder Bergung.

Erste Gedanken, auch die Freiwillige Feuerwehr Zingst an dem Standort anzusiedeln, wurden schnell verworfen. Zuletzt wurde das Domizil der Brandschützer in den alten Hallen nahe des Verwaltungssitzes auf Vordermann gebracht, es wurden sogar neue Garagen für die Kameraden eingerichtet. Acht Fahrzeuge kann die Feuerwehr nun an ihrem angestammten Standort unterbringen. Die Dimension eines Neubaus hatte die Vorstellungen der Verantwortlichen gesprengt, ganz zu schweigen von einer Investition in Millionenhöhe.

Rettungszentren allerorten

Der Landkreisvertreter zeigte sich froh, dass Zingst eine Rettungswache baut. Wie Frank-Peter Lender sagte habe sich sie provisorische Rettungswache bewährt. Gebaut wird eine Unterstellmöglichkeit für einen Rettungswagen sowie Aufenthalts- und Ruheräume für drei Mitarbeiter. Außer der Garage wird das Wachgebäude eine Holzfassade erhalten.

Zingst kann die Wache aus vorhandenen Mitteln bauen, benötigt keinen Kredit. Diese Auslagen werden durch die Vermietung der Wache an den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises refinanziert. Aufgrund der erfolgten Bedarfsanalyse wurde erreicht, dass sich die Krankenkassen an den Mietkosten für die Rettungswache beteiligen.

Das Modell funktioniert auch in anderen Kommunen auf der Halbinsel. Zuletzt hatte beispielsweise Dierhagen eine Rettungswache als Erweiterung des Feuerwehrgebäudes errichtet. Auch dort kommen die Baukosten als Mieteinnahmen langsam wieder herein. In Prerow entstand ein Rettungszentrum, in dem Rettungsdienst, Feuerwehr und Rettungsschwimmer unterkommen. In Wustrow wird der Bau eines Rettungszentrums geplant.

Sicherheitspakt geschnürt 750 000 Euro soll der Bau der Rettungswache nach aktueller Berechnung kosten. Angesichts der Situation auf dem Bausektor geht Bauamtsleiter Ingo Reichelt aber auch von einer Kostensteigerung aus. Immerhin hätten sich auf die Ausschreibungen der Kommune Baufirmen gemeldet. Das ist inzwischen nicht mehr die Regel. Ein Rettungswagen soll in der neuen Wache am Ortsausgang in Richtung Barth stationiert werden. Der Bedarf wurde mit einer längeren Stationierung eines solchen Einsatzfahrzeuges in Zingst nachgewiesen. Mit Arbeiter Samariter Bundals Betreiber der neuen Wache, mit Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft oder der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bietet Zingst ein umfassendes Sicherheitspaket.

Timo Richter